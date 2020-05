Žuta torba s Guccijevim logom u web shopovima predstavljena je kao dio muške kolekcije.

“Daš 1475 KM da izgledaš kao da si krenuo u praonicu rublja”, “Izgleda kao košara za građevinski otpad”, “Zamisli platiš 1475 torbu kakvu možeš pronaći u bilo kakvoj trgovini s opremom za domaćinstvo”, pisali su tviteraši, prneosi “Index“.

£675 to look like you’re taking in the washing pic.twitter.com/U6Hi5S0UCR

— LEWIS (@lewisa95) May 12, 2020