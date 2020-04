Tamne mrlje ispod pazuha – 5 prirodnih rješenja

Tamne mrlje ispod pazuha uzrokuje povećanje razine melanina u stanicama kože, taloženje mrtvih stanica na tom području, često brijanje, trenje odjeće te alergije. No što god bio problem, najbolje ga je riješiti ga uz pomoć lijekova iz kućne radinosti.

Uzroci hiperpigmentacije pazuha

Tamniju kožu ispod pazuha ne uzrokuje nijedna bolest kože ili određeno zdravstveno stanje. Promjena boje kože jednostavno je uzrokovana njezinom reakcijom na neki od vanjskih čimbenika.

Brijanje

Većina žena će posegnuti za brzim brijanjem pazuha kako bi uklonila neželjene dlačice, ali često brijanje daje tamnu boju pazuhu. Brijanjem dlačica s vanjskog sloja kože, ostavljamo dio dlačica u koži, a ti se dijelovi se otkrivaju u obliku tamne mrlje na pazuhu. Ovaj problem možete riješiti ako se odlučite za depilaciju voskom umjesto brijanja.Taloženje mrtvih stanica

Iako često čistimo lice i vrat različitim pilinzima, pazuh često zanemarujemo. To dovodi do taloženja mrtvih stanica kože ispod pazuha. One ostaju zarobljene u mikroskopskim pukotinama na koži. Taj se problem može riješiti pilingom koji sadrži mliječnu kiselinu.

Prekomjerna upotreba dezodoransa i antiperspiranata

Iako su dezodoransi iznimno važan kozmetički i higijenski proizvodi za skrivanje nepoželjnih mirisa tijela, neki od sastojaka prisutnih u njima reagiraju s kožom i uzrokuju gubitak boje kože. Ljudi često vide poboljšanje nakon što prestanu koristiti antiperspirante i dezodoranse na neko vrijeme.

Bakterijske infekcije

Specifična bakterijska infekcija (erythrasma) je odgovorna za nanošenje tamnih mrlja ispod pazuha. Česta je kod osoba koje pate od dijabetesa.

Prirodna rješenja za mrlje ispod pazuha

Sirovi krumpir

Krumpir ima blago svojstvo izbjeljivanja koje ne izaziva iritaciju kože. Pomaže i kod tamnih krugova oko očiju. Uzmite srednje velik krumpir, ogulite ga, naribajte i napravite sok od njega. Koristite vaticu kako bi nanijeli ovaj sok na pazuh. Pustite da se osuši za 30 minuta, a zatim ga isperite mlakom vodom. Ponovite ovo 3 puta dnevno i za 2 tjedna očekujte izvanredne rezultate.Limunov sok

Savjeti za posvjetljivanje kože nepotpuni su bez limuna. Kada je u pitanju uklanjanje bilo kakve tamne mrlje, nema boljeg lijeka od limuna. Limunov sok je najučinkovitiji prirodni izbjeljivač. Ima snažna antiseptička i antibakterijska svojstva te pomaže kod uklanjanja neugodnih tjelesnih mirisa.

Sok polovice limuna utrljate ispod pazuha sve dok ga ne iscijedite, pričekajte 20 minuta pa temeljito isperite vodom. Limun može učiniti vašu kožu suhom, tako da je najbolje primijeniti hidratantnu kremu ispod pazuha nakon ovog lijeka.

Krastavci

Krastavci su djelotvorno sredstvo za izbjeljivanje kože. Oni su idealni za vas ako imate osjetljivu kožu, jer umiruju kožu i sprječavaju svrbež i iritaciju kože.

Izrežite pola krastavca na komadiće i stavite ih u sokovnik. 4 žlice soka stavite u staklenu zdjelu i dodajte prstohvat praha od kurkume i 2 žličice limunovog soka, a zatim temeljito promiješajte i primijenite mješavinu na pazuh. Neka ondje ostane 30 minuta. Nakon toga isperite. Ponavljajte ovaj kućni lijek svaki dan, 2 tjedna za najbolje rezultate.

Rižino brašno i ocat

rizino-brasno

Prednosti rižinog brašna ili riže u prahu za kožu su brojni. Ono je posebno dobro za masnu kožu, a osim što posvjetljuje kožu, umiruje opekline. Ocat također pomaže u izbjeljivanju kože i uklanjanju mirisa koji uzrokuju bakterije i klice koje se hrane mrtvim stanicama kože pazuha,piše Krenizdravo

Pomiješajte 4 žlice rižinog brašna s 2 žlice octa. Očistite pazuhe i primijenite ovo “tijesto” na njih. Nakon što se osuši, isperite. Ponovite ovaj lijek 3 do 4 puta tjedno za izvanredne rezultate.

Kora naranče

Kora naranče može koristiti za osvjetljivanje kože ispod ruku. Ostavite ih na suncu da se osuše te ih sameljite. Pomiješajte ih s vodom i mlijekom, a dobivenu pastu primijenite na pazuh. Kada se osuši, isperite je. Ovaj postupak bilo bi dobro ponavljati svakih nekoliko dana.

Facebook komentari