Preminula manekenka i reperica u usponu, imala je 25 godina

Uzrok smrti još uvijek nije poznat, napisao je njen menadžer John Miller jučer navečer.

Reperica čije je puno ime bilo Chynna Rogers bila je poznata po svojim solo radovima, ali i saradnji s hip-hop kolektivom ASAP Mob, prenosi “Radiosarajevo“.

Smrt je bila česta tema u njenoj muzici, uključujući i njen album In Case I Die First, što je ujedno bio i naziv jedne od njenih turneja, piše The New York Times.

“Mislim da ima previše soundtrackova za naše živote”, napisala je u snimci koju je podijelila na Instagramu u utorak, što je bila njena posljednja objava.

“Trebam muziku da umrem.”

Vijest o njezinoj smrti šokirala je hip-hop svijet, a mnogi se od nje opraštaju na društvenim mrežama. “Bila je izuzetno inspirativna i jedinstvena umjetnica i osoba”, rekao je Miller.

