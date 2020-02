OVO JE DIJETA NIKOLINE KOVAČ: Sada izgleda SJAJNO, a za njene MUKE malo ko zna! Uspjela da SKINE 40 kg, a evo ŠTA JE JELA

Nikolina visoka 178 centimetara sada – tri mjeseca nakon drugog porođaja ima 64 kilograma.

“Poslije prvog porođaja do idealne kilaže stigla sam za mjesec i po, ali sam narušila krvnu sliku i non stop sam se osjećala umorno. Poslije druge trudnoće odlučila sam da smršam na zdrav način… Nekoliko kilograma me sada dijeli od cilja, a ove posljednje kile se najteže tope. Ipak, najvažnije je biti istrajan i uporan”, kaže Nikolina.

Nikolina koja je sa suprugom, pjevačem Sašom Kaporom, 2013. dobila sina Nikolaja, a krajem novembra prošle godine kćerku Nikoletu.

“Poslije prvog porođaja porcije su bile minimalne i nedovoljne, što je bilo potpuno pogrešno jer najvažnije je smršati, a ostati zdrav”.

Sada organizmu pruža “sve što mu je potrebno” kako bi obavila sve obaveze pjevačice i mame i imala energiju za novi dan.

DORUČAK: sedam kašika ovsenih pahuljica, potopljenih u toploj vodi, dvije mandarine, kašičica grožđica.

UŽINA: izblendirana cvekla i šargarepa.

RUČAK: 300 g pilećeg bijelog mesa sa brokolijem i salatom po želji (najčešće zeleno povrće).

VEČERA: salata sa tunjevinom.

TOP SAVJET: “Pijem dosta vode i preferiram brzi hod, jer zbog carskog reza nisam željela da se odmah posvetim jačim treninzima, ali s obzirom da su prošla tri mjeseca od porođaja, uskoro krećem da intezivnije treniram”.

NAJVEĆA KRIZA: “Katkad prekršim dijetu jer mi se jede nešto slatko, ali se već naredni dan vratim na staro. Red, rad i disciplina su, ipak, ključni. Ništa nije slučajno”.

VAŽNO: “Iskreno nekada je jako teško da se sve uskladi. Bebica je mala, ima svoje potrebe, moj posao je ponekad veoma komplikovan i neizvjestan, ali se trudim da sve postignem i da sebe ne zapostavim”, iskrena je Nikolina.

Nutricionista je objasnio kako se zapravo Nikolina hranila tokom ove dijete.

“Nikolinina dijeta je izbalansirana ishrana, bogata povrćem i kvalitetnim proteinima. Dobro je što je najlaganiju vrstu animalnih proteina – ribu, jela za večernji obrok, jer je bilo dovoljno vremena da se hrana svari pre spavanja i što je ugljene hidrate unosila u prepodnevnim obrocima kada se brže i lakše vare i troše za energiju”, komentariše nutricionista- dijetičar Jovana Srejić Ferluga koja je pripremila jelovnik za pet dana prema Nikolininoj dijeti.

“Svi koji žele da smršaju neka budu istrajni i uporni. Ne mogu da očekuju rezultate “odmah i sad”, ali moraju da uzmu stvari u svoje ruke. Ako ne mogu da priuštite teretanu, neka izađu, trče, vraćaju se pješke sa posla. Neka ne traže izgovor jer se sve može postići”, poručuje Nikolina koja je sada zadovoljna izgledom, prenosi Kurir

