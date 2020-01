Jabučni ocat za kosu: Vraća joj sjaj i obnavlja oštećene dlake

Možda ti ne pomažu čak ni skupi šamponi pa si se okrenula prirodnoj kozmetici i sredstvima koje možeš pronaći kod kuće.

Donosimo ti tvrdnje zašto bi baš jabučni ocat bio dobro sredstvo za njegu kose.

Jabučni ocat za zdravo vlasište

Jabučni ocat može uravnotežiti PH vrijednost tvojeg vlasišta dok je za mnoge šampone već prije je dokazano kako su previše alkalni i dovode do suhog vlasišta koje se ljušti i svrbi te ili do masnog vlasišta koje je gotovo lišeno prirodnih ulja. Jabučni ocat je kiseo i u manjim količinama je dobar za tvoje vlasište. Nakon standardnog pranja kose, u čašu vode stavi pet žličica jabučnog octa i prelij to po glavi. Ostavi kosu takvu nekoliko minuta, a zatim isperi. Za ispiranje koristi šampon za bebe kako bi postigla najbolje rezultate, piše Žena.

Jabučni ocat za obnavljanje oštećene kose

Nema znanstvenih dokaza koji pokazuju a je jabučni ocat dobro sredstvo za obnavljanje oštećene kose, ali uvijek možeš probati. Jabuke su pune vitamina i zbog toga se smatra da i ovaj ocat ima u sebi vitamine. Jabučni ocat sadrži visoku razinu minerala poput kalcija i kalija.

Jabučni ocat za borbu protiv peruti

Postoje dokazi da jabučni ocat djeluje antibakterijski pa ako je tvoja prhut na kosi uzrokovana bakterijama, mogao bi ti pomoći. Ako je do njega došlo zbog poremećaja u prehrani, morat ćeš potražiti alternativne tretmane. Sigurno je da jabučni ocat neće učiniti nikakvu štetu ako ga koristiš razrijeđenog u vodi.

Jabučni ocat za sjaj kose

Mnoge žene tvrde da nakon pranja kose s jabučnim octom imaju super sjajnu i čistu kosu. Jabučni ocat ima alfa-hidroksi kiseline koje rade piling kože i vlasišta. Moguće je da jabučni ocat pomogne tvojoj kosi da postane sjajnija i da prestaneš koristiti gomilu proizvoda i tretmana.

