BiH misica o kojoj se najviše pričalo: Oduzeli su joj titulu, a evo zašto je napustila svoju zemlju

No, kada je riječ o svim do sada izborima za Miss BiH, najviše prašine se podiglo oko Alise Šišić, sada već Babichev, koja je 1999. godine pobjedila na ovom izboru, a potom joj je titula oduzeta zbog golišavih fotografija koje su se pojavile u medijima. Te godine Bosna nije dobila svoju verziju Lejle Šehović, Dubrovčanke nepoćudnog imena koja je ipak ostala Miss Hrvatske, dok je Alisa, djevojka s izazovnim fotografijama izgubila titulu najljepše u BiH. Nakon deset dana agonije konačno se morala obratiti medijima na press konferenciji Direkcije izbora za Miss BiH, a onda prekrila lice rukama, sagnula glavu tako da joj je duga, crvena kosa prekrila dekoltirana prsa i zaplakala.

Umjesto na pripreme za završno takmičenje u Londonu, tada dvadesetogodišnja Alisa Šišić, otputovala je kući, a lentu morala predati prvoj pratilji Samri Begović, rođenoj u Bosanskoj Gradišci. Godinama nakon što joj je oduzeta titula najljepše djevojke u BiH, Alisa se nije pojavljivala u medijima. 2008. godine je otkrila da se preselila u Ameriku, te zbog čega se više ne bavi manekenstvom i muzikom.

Kada sam došla u Ameriku imala sam ponuda da se bavim manekenstvom, međutim, taj posao me nije zanimao i da budem iskrena, nisam više imala interesa, živaca niti volje da se smiješim nekim ljudima i klimam glavom. Još dok sam žvjela u Bosni, ti poslovi su me prvo umorili, a potom ih više nisam ni željela radit. Nije se lako umoriti kada imaš podršku roditelja, porodice, kada si rođen u bogatoj familiji, kada imaš sponzora i što bi Amerikanci rekli „Sugar Daddyja”. Ja to nikada nisam imala. Do momenta izbora za Miss BiH bila sam nepoznata djevojka iz Zenice kojoj se desilo to što se desilo, onda je dosao Feda (Štukan, op.a). On je više bio unfamous, nego famous, tako da smo se baš bili sastali – ja gola misica, a on problematični glumac. Gdje god smo se pojavili bili smo interesantni javnosti i povod za razne tračeve – kazala je tada Alisa i napomenula kako joj je nakon ovoga i muzička karijera, također, bila završena.

Imala sam nekoliko neuspjelih pokušaja da nađem finansije za snimanje albuma, pisalo se navodno o mojoj bolesti, o tome da su mi neki nudili nemoralne ponude i slično. Nije mi se jednom desilo da zakažem sastanak s potencijalnim sponzorima albuma, a sastanak završi bez ikakvih rezultata. Dosadilo mi je da budem besplatna eskort djevojka, da sam barem znala da sam u nekoj prilici pratnja, rekla bih: „o.k., nema veze, bit ću plaćena. Ovako, izgleda da su svi zarađivali preko mojih leđa. Dakle, nije da nisam mogla da se borim sa svim tim stvarima, već jednostavno nisam više željela – dodala je, a onda se prisjetila perioda kada je ušla u modni svijet.

Da budem iskrena, manekenstvom sam se počela baviti na nagovor prijatelja i samo zato što su se kroz taj posao lako mogle zaraditi pare. Bila sam mlada, tek sam bila završila Srednju medicinsku školu, nije mi se dalo da odmah po zavrsetku škole počnem raditi u bolnici, što mi je iz današnje perspektive gledanja stvari veoma glupo razmišljanje. Od mene se odmah na početku napravilo ime, preko noći sam bez imalo truda postala poznata osoba. Tokom prvih nekoliko mjeseci znala sam da ne želim biti dio tog svijeta, no, kada uđes u začarani krug, teško je iz njega izaći. Otišla bih u neko selo pored Visokog i svi su me znali, to više nisam mogla izbjeći. Željela sam pobjeći – ni od čega određenog, već jednostavno sam shvatlia da ne želim biti dio tog estradnog svijeta – rekla je svojevremeno za magazin Azra, prenosi “Hayat“.

