Zdravlje ili moda: Znate li šta je flanking?

Tako na ulicama Mostara (ali i diljem svijeta) možete vidjeti, najčešće mlađu populaciju kako golih gležnjeva hodaju na 0 stupnjeva, a neki i na debelim minusima. Naravno ima onih i koji poštuju vremensku prognozu, pa svoje gležnjeve pokazuju samo kada je vani toplo. Dakle, to su oni ‘pametni’, rekli bi ovi stari, tradicionalni i nemoderni.Goli gležnjevi su apsolutni modni hit, ali što kažu liječnici?

Internetom kruže razna istraživanja o tom modnom trendu, za koji kažu da je nastao od dva pojma – i to engleskih pojmova ”flashing” (pokazivati) i ”ankle” (gležanj). A kada se već odlučite pokazivati gole gležnjeve i pratiti modne trendove, onda imajte na umu i ovo stručno mišljenje liječnika. ”Smatram da nije preporučljivo da ako je vani -5, obući se kao da je +15 stupnjeva. Ljeti se uvijek prilagođavamo vanjskim temperaturama noseći prozračnu odjeću i pijemo puno tekućine, isto tako bi se trebali prilagoditi zimskim uvjetima”, objašnjava za Bljesak.info doktorica Ankica Mijić-Marić. Složili se vi ili ne, struka je kazala svoje. A mi smo na ulicama Mostara provjerili što kaže praksa, ili bolje rečeno djevojke koje praktikuju ‘flanking’. Spontane, simpatične i pomalo začuđene ipak su odgovorile na naše nesvakidašnje pitanje: zašto hodaju golih gležnjeva na 0 stupnjeva, te znaju li što je zapravo ‘flanking’? Naida i Vanja ”Nisam znala što je flanking, ja se ovako oblačim jer to volim. Danas mi nije hladno, a kad je baš hladno onda obučem čizme”, kazala nam je Vanja, dok je njezina drugarica Naida taj dan ipak odlučila biti opreznija po pitanju zdravlja. Vanja voli ‘flanking’ ”Nisam danas golih gležnjeva, jer mi je hladno. Ja sam inače zimomorna. Volim tenisice i nosim ih na taj način ali ne danas”, objasnila nam je Naida. Nešto kasnije susreli smo Antoniju i Valentinu, djevojke koje također prakticiraju ‘flanking’ u svom odijevanju. Obje kažu da ne znaju što je ‘flanking’, ali znaju zašto to prakticiraju. I dok Antoniji nije hladno, Valentina kaže da joj je hladno – ali ne voli ‘duge čarape’. ”Hladno mi je, ali ne nosim duge čarape. Kad je baš zima nosim čizme, ali nikad duge čarape. Ne izgleda mi to lijepo. Nije do trenda, nego mi se ne sviđa”, kazala je Valentina ”Nije mi hladno, ne bojim se da ću se prehladiti, navikla sam se. Ne volim baš ‘duge’ čarape jer mi se ne sviđaju” – objasnila nam je Kata, koja se također prošetala golih gležnjeva u siječnju. Dakle, ‘duge čarape’, što god značila ta ‘dužina’ – djevojke prosto ne vole. U svojoj garderobi uglavnom imaju one kratke, plitke koje podrazumijevaju i gole gležnjeve. Još ako tome dodate i kraće pantalone, imate ‘dobitnu kombinaciju’ za neku upalu. Ipak bit ćemo optimistični i reći kako volimo da djevojke prate trendove, ali da također moraju voditi brigu i o svom zdravlju – te poslušati savjet doktora.lanking’ na ulicama Mostara ”Niske temperature smetaju reumatskim bolestima, kako upalnim tako i degenerativnim jer zglobovi su definitivno osjetljivi na hladnoću , zatim kožnim bolestima kao što je psorijaza, neurodermitisi i razni ekcemi, te kardiovaskularnim bolestima”, objasnila je za Bljesak doktorica Mijić-Marić. I dok veliki dio liječnika ozbiljno ukazuje na mogućnost pojave značajnih zdravstvenih problema, prilikom neadekvatnog odijevanja – drugi pak kažu da se na ovaj način ‘može očvrsnuti’. Zanimljivu tvrdnju iznio je dr. Walter Haas sa Instituta Robert Koch u Berlinu. Međutim, doktorica Ankica Mijić-Marić pojašnjava i tu tvrdnju, te kaže: ”Hladnoća sama po sebi ne izaziva bolest, bezbrojni patogeni u našem okruženju izazivaju bolesti. Ali znamo da naš imuni sustav može oslabiti hladnoća, stres, premalo fizičke aktivnosti, svježeg zraka i sna, te kronične bolesti, te zbog toga možemo postati manje otporni na iste”, zaključuje Mijić-Marić. Dakle, sve vam je jasno. Pričali mi ili ne pričali, pisali ili ne pisali – vi ćete svakako ‘po svom’. I tako i treba. Pametno pratite modne trendove, ali nemojte zaboraviti ni zdravstveni karton – odnosno trudite se da on ipak bude prazan – a vi moderni i zdravi,piše Bljesak

