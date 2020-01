Najljepšoj djevojčici na svijetu predviđaju nevjerovatnu karijeru, već je porede sa Irinom Šajk

View this post on Instagram

Приближается волшебный праздник 🥳 Делитесь, какую зеленую красавицу🎄 будете наряжать – настоящую или искусственную? У нас всегда были только искусственные елки. Их сейчас огромный выбор. И они такие красивые😍 Конечно они не пахнут, как настоящие, но и мусора от них нет. Съемка для журнала Кенгуру. Фото @hertmaria #кенгуру #скороновыйгод #настякнязева