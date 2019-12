Ova boja će obilježiti 2020. godinu

Svake godine početkom decembra Institut za boje “Pantone” predstavi nijansu koja će obilježiti narednu godinu – duboka, smirujuća i elegantna u svojoj jednostavnosti nijansa klasična plava (Classic Blue 19-4052) obilježiće 2020. godinu.

Ova nijansa asocira na klasiku te se povezuje s bojom neba nakon zalaska sunca, savršeno krojenim odijelom, mirnim vodama i zdjelom savršeno plavih borovnica. Izabrana nijansa nosi i određenu simboliku ako se sagleda istorija biranja boje godine.

“Pantoneov” “Color of the Year” izbor počeo je prije 20 godina i prva izabrana nijansa bila je takođe plava, naziva Cerulean, koja je tada predstavljala uzbuđenje zbog ulaska u novi vijek. Ova nijansa tada je duboko uticala na kulturu i trendove, od uređenja doma do modne industrije, a važnost boje najbolje je objašnjena u sceni iz kultnog filma “Đavo nosi pradu”, u kojoj Merol Strip kao urednica najvažnijeg modnog časopisa objašnjava koliko boje dominiraju industrijom i utječu na nju.

Sada kada ulazimo u novu deceniju u kojoj nas očekuju novi izazovi, promjene i nova nadanja, klasična plava održava želju za stabilnošću i pouzdanošću, na čemu želimo graditi ulazak u novu eru. Neutralnost ove nijanse odgovara svijetu u kojem se trenutno nalazimo, rodno je neutralna, odgovara u svakom godišnjem dobu i istovremeno je nosiva i poželjna.

Prošlogodišnja kampanja u sklopu koje je “Pantone” objavio tri nove nijanse inspirisane koralnim grebenima željela je skrenuti pažnju na njihovo izumiranje, a godinu je obilježila boja Living Coral zbog energetskog učinka koji nosi. Godinu prije toga ultraljubičasta je odabrana kao inspirativna i progresivna nijansa, a ove godine “Pantone” je nastavio upućivati na prirodu.

Pod uticajem sve većih klimatskih promjena te upozorenja koja stižu sa svih strana, ovo je njihov način, kako su naveli u zvaničnom saopštenju, da vrate vjeru i povjerenje kao glavne karakteristike koje ljudi gube.

Suprotno emocionalnim toplim bojama poput crvene, narandžaste i žute, plava se veže za svijest i intelekt.

Klasična plava predstavlja dubinu, znanje, moć, integritet, stručnost, stabilnost i ozbiljnost. Stoga nećete pogriješiti obojite li dio zida ili cijelu sobu u ovu predivnu boju koja odlično izgleda u kombinaciji s drvetom, bijelom, narandžastom, bež, smeđom i zelenom bojom, obučete li kaput u ovoj nijansi ili kupite sitnice koje će uljepšati vaš životni i radni prostor, prenose “Nezavisne“.

