KAKO ODLOŽITI STARENJE: NAJBOLJI BILJNI RECEPTI ZA MLITAVO LICE I PROTIV “PAUČINE”

Svaka osoba, vidimo i sami, stari – na svoj način. Kod nekih je lice već u tridesetoj prekriveno borama, ili se bar oko očiju stvorila izdajnička mrežica tankih linija. Kod drugih – o, zašto se to dešava uglavnom drugima?! – koža i u pedesetoj djeluje tako svježe i napeto… Žene koje su se žalile na svoju debelu, pomalo grubu „pergament“ kožu u kasnijim godinama imaju divno, zategnuto lice koje je sačuvalo mladalački oval, a nekadašnje ljepotice imaju dupli podbradak i kesice pod očima…

Scenario po kome koža vene umnogome je određen genetikom, ali mnogo puta se prirodi može pomoći. Kako bi rekao Napoleon, ako znate neprijatelja, lakše ćete se sa njim izboriti.

TIP 1

Mlitavo liceNaziv „umorno lice“ govori sam za sebe: koža je opuštena, mlitava, a sa godinama dobija i karakterističnu „zemljanu“ boju. Osnovni uzrok je poremećena mikrocirkulacija.

Šta da se radi?

Pokušati sve tipove limfne drenaže. Sredstvo broj jedan je ručna masaža. Mnogi stručnjaci tvrde da za sada nema boljeg načina. Ipak, uz iskusne prste masera dodajte i maslinovo ulje u kome se nalazi 1 – 2 kapi svježe iscjeđenog rosopasa (ne više). Ovo fantastično aktivno ulje se preporučuje jednom mjesečno, a tokom ostalih seansi koristite nekoliko kapi čistog soka od aloje, aromatično ulje geranijuma, riblje ulje, kao i malo čistog kolagena.

Na drugom mjestu su svakako i miolifting, mikrotokovi i sve ostalo što spada u električnu limfodrenažu. Oni se karakterišu time što lagano protresaju tkivo, te se u njemu poboljšava cirkulacija, a sa njom i prirodna sinteza kolagena i elastina, odgovornih za blistav i mladalački izgled kože.

Ultrazvučne procedure veleljepno aktiviraju ćelijski metabolizam, jačaju regeneraciju i izvode štetne proizvode metabolizma. Ultrazvuk je u stanju i da „otvara“ ćelije i tako omogući uvođenje korisnih materija kojima se koža hrani preko biljnih maski ili ultrafonoforezom.

Treba znati da elektro i druge procedure imaju i kontraindikacije – ne smiju da ih koriste trudnice, osobe sa metalnim implantantima, kao što je recimo, kardiostimulator, i preosjetljivim nervnim sistemom.

TIP 2

„Paučina“ na licuOvako stare osobe sa vrlo nježnom i suhom kožom. Priroda ih je snadbjela tananim zaštitnim omotačem, koji je u mladosti divan, ali ovakva hidrolipidna mantija, kako se stručno zove, sa godinama se sve više istanjuje i sve više gubi vlagu; kao rezultat ovog procesa imamo lice koje gubi porcelanski sjaj i pokriva se mrežicom bora.

Šta da se radi?

Prije svega kožu ovog tipa treba adekvatno zaštititi, a to na izuzutno jakom suncu znači – obavezno nošenje šešira, naočara, tankih šalova koji štite od sunca, soli i vjetra. U stanu vam je neophodna mini fontana ili ovlaživač zraka. Ponašajte se prema sopstvenoj koži bar kao prema nježnoj biljci, jer ona to zaslužuje! Što prije počnete da koristite kreme, to bolje.

Vaša krema mora da bude i masna i vlažna, a u nju dodajte čajeve, ulja ili sokove sljedećeg ljekovitog bilja: kantarion (svjež sok, čaj, ulje), rosopas (sok, čaj – samo po nekoliko kapi), laneno sjeme (macerat, hladan nastoj u prokuhanoj vodi), ječmenu vodu (izvorska voda u kojoj se kuhalo zrnevlje ječma), lipu (čaj od lista i palistka, koji je stajao preko noći, da pusti sluz).Za osobe poslije 25. godine veoma je važno prisustvo elemenata koji vlaže kožu, pa dopunjavajte terapiju biljnim sredstvima koja se nalaze u kapsulama i imaju jaču koncentraciju. Jedno od gotovo čarobnih sredstava za ovaj tip kože je hijaluronidaza, koja se nalazi u našim zglobovima, hrskavici, i, naravno, koži. Ona ulazi u sastav mnogih krema za hidriranje kože, ali djeluje samo na površini, jer njeni krupni molekuli ne mogu da prevaziđu barijeru epidermalnog sloja. Stručnjaci sve više preporučuju da se ona uvodi injekcijama, u sastavu mezoterapijskih koktela i gelova.

Ipak, priroda i ovdje ima rješenje, a preduslov je da pijete dovoljne količine čiste izvorske vode. Redovno upotrebljavajte proizvode bogate omega 3 i omega 6 masnim kiselinama, koji su prvorazredni ovlaživači kože, a njima su bogate gotovo sve vrste takozvane plave ribe.

Uzimajte i dovoljno količine vitamina A, C i E (nalaze se u citrusima, svježoj paprici, karfiolu, ribizlama, peršunu, mrkvi, avokadu, jabukama, mangu, u pšeničnim klicama, maslinovom ulju, jajima i mlijeku).

Ne zaboravite na esencijalne masne kiseline (linolnu, linoleinsku i arahidonsku) koje su vrlo važne za zdravlje kože, jer predstavljaju bitan strukturni materijal epiderma.

Ipak, najvažnije je da ne zaboravite pravilnu ishranu. Osim pomenutih 8 – 10 čaša vode pijte i zeleni čaj, svježe iscjeđene sokove od bobičastog voća koje je prebogato bioflavonoidima. Posebno su korisne crvena i crna ribizla, kupina, malina, ogrozd, borovnica i brusnica, kao i kakao i dobra tamna čokolada.

TIP 3Gubitak oblika

Da li ste znali da Evropljani stare drugačije od Azijata? Kod nas nema tako mnogo mišića lica, svi su jednim krajem pričvršćeni za kosti, a drugim za kožu, obezbjeđujući bogatu mimiku. Kod osoba mongolskog tipa sva koža je „prošivena“ mišicama: pa se čini da oni dugo ne stare, a onda, odjednom, dolazi do gubitka tonusa kože, ona postaje mlohava, a lice prošarano dubokim borama.

Ukoliko spadate u pomalo egzotične osobe, na vrijeme se okrenite masaži i miostimulaciji, uz maske od aloje, kolagena, kiselog voća i uz redovno korišćenje dobrih vrsta ulja. Opuštena forma lica sa opuštanim obrazima veoma postaruje osobu, čak i ako nema previše bora. Ako ste puniji, to vam se lahko može desiti.

Šta da se radi?

Masaža je vrlo poželjna, jer vraća tonus mišićima, a koža se skuplja i zateže. Predlažemo vam sve vrste liftinga, od miostimulacije, do vakuumske masaže kao i modelujuće maske, koje vraćaju mladalački oblik licu.

Neke od njih se mogu izvesti i u domaćim uslovima, a njihovo djelovanje ne zaostaje za profesionalnim tretmanima. Nabavite elastičnu širu traku – zavoj, koji ne smije biti previše čvrst, da ne bi došlo do zaustavljanja cirkulacije.

Očistite lice, podbradak i vrat i na jednu stranu zavoja stavite oprane, tučkom izgnječene i malo zagrijane listove biljki čiji vam spisak navodimo. Podignite krajeve zavoja i nanesite kopresu na podbradak i obraze, pa ga pričvrstite na tjemenu. Pažljivo rastegnite ivice da ne biste dobili pruge po licu. Dok držite masku najbolje je da ležite. Poslije dvadesetak minuta skinite zavoj i operite kožu, umivajući se pokretima koji idu od podbratka prema čelu, a ne obrnuto. Ukoliko vam maska veoma prija, možete je ostaviti i preko noći, samo sa manje stegnutim zavojem.

Ove lifting maske treba da stavljate tokom nekoliko mjeseci. Rezultati nisu munjeviti, ali odlažu mlohavost kože na duge staze.

Koristite i parafinske maske: pažljivim pokretima dajte željeni oblik licu, a onda ga učvrstite parafinom koji je zagrijan do 55 stepeni C. Kada se stegne parafin, djeluje kao učvršćivač, a popravlja i krvotok. Poslije ove maske nestaje nadutost, podbuhlost,piše Aura

