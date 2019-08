Mladić nije prao zube 20 godina: Kada otvori usta, svi ostanu u šoku (Video)

Advertisements

Britanac Džej (21) nije star, neobrazovan čovjek, kako obično zamišljamo ljude koji četkicu za zube ne koriste baš nikad. Naprotiv, mlad je, obrazovan i prati trendove – sve dok se ne tiču oralne higijene.

Zubi su, naravno, propadali a on je upadao u začarani krug – što su mu zubi bili u gorem stanju to se on više plašio da ode kod zubara, i tako 20 godina,piše Aura

Onda je konačno skupio hrabrosti, sjeo u stolicu i zubaru pokazao ovo:

Uništeni zubi i desni, naslage kamenca koje su se skupljale dvije decenije, a zadah je posebna priča. Zubar je imao dobru namjeru da spasi makar neki zub, ali od toga nije bilo vajde i na kraju je dobio nove implante,piše Aura

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Advertisements

loading...

Facebook komentari