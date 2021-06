10 razloga zašto se žene danas sve manje i manje odlučuju na udaju

Muškarci su nekada davno bili lovci, oni koji su se brinuli za porodicu, koji su je izdržavali dok je žena vodila računa o djeci i kući, prenosi “Lola“. To su bile uloge koje nam je biologija dodijelila, neki prirodni poredak onoga kako bi trebalo da živimo. Po tom poretku smo i živjeli dugo, diugo vremena, ali onda su stvari počele da se mijenjaju. Nakon što su žene konačno izašle iz tog kalupa koji im je nametnut, brak je prestao biti na prvom mjestu životnih ciljeva.

Ovo su samo neki od razloga zašto žene sve više i više izbjegavaju brak.

1. Nema više toliko dobrih muškaraca kao nekad

Mnoge žene tvrde da je kalibar muškaraca tokom decenija drastično opao i više nema toliko dobrog materijala za ženidbu. Ako se to tako može reći. Sve je više muškaraca koji nisu ambiciozni i prepuštaju se opštoj letargiji čovječanstva nego onih koji grizu i koji se bore.

2. Žene su same sebi dovoljne

Istraživanje koje je provedeno 2010. godine je otkrilo da je samo u SAD-u, prvi put u historiji, više zaposlenih žena nego muškaraca, što znači da su one te koje predvode privredu. Ne samo da rade više od muškaraca, žene su prema istraživanjima i obrazovanije. Ženama više nije neophodan muškarac da bi im obezbijedio lagodan život, one to sada mogu i same.

3. Institucija braka je zastarjela i žene to znaju

Hiljadama godina, institucija braka je opstajala iz ekonomskih i političkih razloga jer je često bio dogovaran od strane porodica. Brak iz ljubavi, nije bio česta pojava. Nekada se brak zakazivao zato što mlada dolazi iz bogate kuće ili zato što mladoženja ima najbržeg konja u selu. To više nije slučaj. Čak 44% milenijalaca smatra da je brak prevaziđen.

4. Većina muškaraca se još uvijek plaši uspješnih žena

Muškost je prilično lomljiva i nijedan muškarac ne voli kada je njegova muškost ugrožena na bilo koji način. Upravo zato se muškarci plaše uspješnih žena, ne zato što one rade nešto protiv njih, nego zato što jednostavno ne mogu podnijeti da budu sa ženom zbog koje se osjećaju inferiorno.

5. Opuštene veze su veoma popularne

Nekada se na opuštene veze u koje se uplovljavalo samo zarad zabave i uživancije nije gledalo blagonaklono dok danas to nije slučaj. Živimo u vremenu aplikacija za upoznavanje koje su ovaj cijeli proces dodatno olakšale i zato mnoge žene biraju da se viđaju sa nekim opušteno, bez vezivanja.

6. Žene mogu mnogo više od braka

U vrijeme kada žena nije imala pravo na edukaciju, pa ni na pravo glasa, jedini životni cilj bio joj je udaja, po mogućnosti dobra. Danas to nije tako. Žene danas žele biti uspješne u poslu, žele biti obrazovane i žele same sebi obezbijediti određene stvari.

7. Žene su se probudile i nastavljaju da se bude

Dok su se žene decenijama borile za ravnopravnost, pravo na karijeru, pravo na izbor i pravo na život pod vlstitim uslovima, muškarci su nijemo posmatrali. Oni su u jednu ruku u zaostatku jer nisu imali za šta da se bore. Ovaj trend će se i dalje nastaviti što će brak još više staviti u zapećak u decenijama koje dolaze.

8. Brak više nije povezan sa majčinstvom

Vjerovali ili ne, čak 40% beba biva rođeno od strane samohranih majki i veoma su dobre šanse da će taj procenat rasti, jer biti samohrana mama više nije stigma sa kojom su se žene nosile ranije. Tome doprinosi činjenica da u razvijenijim zemljama ženi više nije potreban ni muškarac da bi dobila bebu, potreban joj je odlazak do banke sperme.

9. Muškarci su izgubili na vrijednosti

S obzirom na to da je omjer između muškaraca i žena približno jednak, muškarci su izgubili interes za poboljšanjem samih sebe i zato žene jednostavno nisu impresionirane onim što im se trenutno nudi i sve više se okreću od ideje braka.

10. Žene su postale muškarci za koje se žele udati

Gloria Steinem je jednom izjavila: „Mi postajemo muškarci za koje se želimo udati“ i bila je u pravu. Žene više definitivno nisu slabiji pol, žene su dostigle taj nivo da im muškarci više jednostavno nisu potrebni. Danas se žene jednostavno ne moraju udavati jer sve što žele mogu priuštiti same sebi i to na srebrnoj tacni.

