Stručnjaci objašnjavaju: Nemojte kosu dugo ostavljati mokrom nakon pranja

Inače, vlasi kose se pretežno sastoje od keratina, cilindričnog su oblika, i imaju tri sloja – kutikulu, korteks i medulu, gdje je kutikula sopljašnji sloj, korteks srednji i medula unutrašnji sloj vlasi. Korjen leži zaštićen ispod površine u cjevastom ulegnuću koje nazivamo folikul. To je zapravo ulegnuće epiderma (površinskog sloja kože) u dermu (unutrašnji sloj).

Kad je kosa mokra, dio vode se probija do folikula i on je sposoban da upije vodu do količine od 30 odsto svoje težine! Što duže je folikul mokar, sve više natiče. Budući da se folikul više puta iznova suši pa potom ponovo upija vodu iz kose, počinje da puca, trajno oštećujući korijen kose, piše Daily Mail.

Za folikule je bolje da kosu osušite fenom, nego da je pustite da se prirodno suši, objašnjavaju stručnjaci.

Bitan je način sušenja kose

“Da ne bi pucala, mokru kosu ne smijete da češljate četkom, već češljem sa širokim zupcima. Prije sušenja kosu treba dobro isušiti peškirom (bez jakog trljanja), laganim stiskanjem peškira oko kose. Trljanjem se može slomiti već oslabjela vlas kose i zbog toga se javljaju vlasi nejednakih dužina”, savjetuje dr Tim Mur.

“Početak sušenja treba da bude na niskim temperaturama, kako bi se s kose prvo riješili kapljica vode, potom treba povećati temperaturu (ali ne na vruće) i osušiti kosu”, objasnio je Mur.

Dr Mur je dodao da kosa kad je vlažna buja, što uzrokuje da kosa pod pritiskom puca, što krajnje rezultira i ispucalim krajevima.

Toplo sušenje kose

Ako koristite fen nakon svakog pranja kose, na nju nanesite regenerator koji se ne ispira. Takođe, nabavite fen koji ima mogućnost sušenja toplim, a ne vrućim vazduhom, koji je najčešći uzrok mehaničkog oštećenja kose.

Za zdravu i lijepu kosu, čuvajte se sljedećih grešaka:

– Fen i pegla za kosu oštećuju vlasi, zato prije oblikovanja koristite posebne proizvode koji sadrže ulja za zaštitu kose;

– Pazite da temperatura uređaja ne bude visoka;

– Zbog previše proizvoda kosa može da izgleda i postane teška, dok se svakodnevnim pranjem ispiraju sva prirodna ulja koja štite tjeme i kosu od isušivanja i oštećenja;

– Da bi kosa bila sjajna, odaberite kvalitetan šampon i regenerator, a ostale proizvode izbjegavajte što je više moguće,piše Ženasamja

– Češljanje od korijena kose može da slomi i ošteti kosu na sredini, a naročito na krajevima gdje je naročito tanka i lako se mrsi. Kosu češljajte najprije od krajeva i lagano se krećite prema korjenu.

