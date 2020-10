Pet tajni zbog kojih Japanke sporije stare i ne goje se

Naomi Morijama autorka je knjige “Japanke ne stare i ne goje se” (“Japanese Women Don’t Get Old or Fat”) u kojoj su otkrivene neke tajne dugovečnosti i večne mladolikosti čudesnih Japanki. Žene u Japanu hrane se naročito zdravo, a japanska kultura nalaže serviranje malih porcija.

Njihova ishrana većinom se sastoji od ribe, algi, voća, soje, riže, povrća i zelenog čaja. Osim što je zdrava, sva ta hrana ima i učinak protiv starenja, zbog čega je Japankama teško odrediti godine, uvek mlado izgledaju.

Naomi Morijama u knjizi otkriva pet tajni prelijepih Japanki:

1. Žene u Japanu gotovo uvek jedu obroke pripremljene kod kuće koji se većinom sastoje od grilovane ribe, kašike pirinča, kuvanog povrća, supe, zelenog čaja i voća. Japanke konzumiraju čak 10 odsto ukupne konzumacije ribe na svetu, a čine samo dva odsto svjetske populacije.

2. Hrana se lagano kuva ili griluje, a umesto hljeba, Japanke jedu pirinač. Uobičajeni japanski doručak čine komad ribe, pirinač, tofu, alge, supa, mladi luk, omlet i zeleni čaj, sve u malim porcijama. Pirinač jedu za svaki obrok i to je najveća razlika između načina života na Istoku i Zapadu.

3. Slatki deserti su retkost u japanskoj kuhinji, a i kada se jedu uvijek je riječ o malim količinama. Nije da Japanke ne vole čokoladu i kolače – jednostavno su svesne posledica i štetnih uticaja slatkog na zdravlje.

4. Roditelji uče svoje djecu da jedu polako i da cijene svaki zalogaj. Zbog toga Japanci nikada ne napune tanjir do vrha i ne serviraju velike porcije, a svaka vrsta hrane služi se odvojeno.

5. Fizička vežba je dio dnevne rutine u Japanu, a kako bi održali zdrav način života, Japanci su izgradili čitavu kulturu na vožnji bicikla, hodanju i dugom pešačenju, podvlači Naomi Morijama u svojoj knjizi,prenosi Aura

