Muči vas slaba i mlitava kosa? Uz ove trikove će zablistati

Normalna ljudska kosa sadrži oko stotinu hiljada dlaka. Svaka zdrava dlaka je sposobna da se regeneriše i ponovno naraste nebrojeno puta tokom njenog života.

Normalan broj dlaka koje opadnu u toku jednog dana je od 50 do 100. Međutim, vremenske promjene tokom različitih godišnjih doba mogu uzrokovati da kosa počne opadati i do dva puta više nego što je to normalno.

Naučna istraživanja pokazala su kako rast kose počinje usporavati tokom zime dok tokom proljeća kosa počinje opadati zbog obnavljanja vlasišta. Ljeti ne uspjevamo da se izborimo protiv sunca, klora, slane vode i ogromne količine vlage u vazduhu, dok oštra zima toliko oslabi našu vlas da nam ne preostaje ništa drugo nego da teška srca ošišamo i do nekoliko centimetara oštećenih vrhova.

No, nisu samo spoljašnji uticaji problem – djevojke koriste i po nekoliko različitih uređaja za stiliziranje kose poput fena, pegle i figara, koji znatno oštećuju vlas. Srećom, tu su mnogobrojni proizvodi i namirnice koje nam mogu pomoći da zaštitimo kosu od oštećenja, a da je pritom oblikujemo onako kako želimo.

A šta mi to tačno želimo da postignemo?

Za početak, svi želimo da nam kosa bude zdrava i sjajna, ali se nerjetko dešava da zbog već svih gore navedenih razloga završimo sa izuzetno suhom i slamastom kosom.

Zagađen vazduh, posebno duhanski dim, utiču na kvalitet kose, jer osim očiglednog smrada, čini krajeve krtim. Mnogi pušači su se odlučili za proizvode novije generacije koji ne emituju duhanski dim, kao što je IQOS koji zbog specijalne tehnologije koja ne sagorjeva već zagrijava duhan, ne emituje dim koji bi se uvukao u krhku vlas.

Bilo bi dobro kad bi nam kosa manje opadala, a stres, umor, nepovoljni tretmani, hormoni, zagađenje, duhanski dim, pad imuniteta i neadekvatna ishrana su samo neki od uzroka prekomjernog opadanja vlasi.

Kada je u pitanju ishrana, oni koji primjećuju da im u posljednje vrijeme kosa mnogo više opada u toku dana trebali bi da ubace u svoju ishranu više vitamina A, C i D, kao i proteina. S tim u vidu, konzumirajte više jaja, ovsa, oraha i drugog koštunjavog voća, kao i mrkvu, koja pospješuje cirkulaciju u koži glave.

Takođe, mnoge djevojke žele da pospješe rast kose – neke jer vole da imaju dugu i bujnu kosu, a druge jer su nezadovoljne trenutnom frizurom i ne mogu dočekati da poraste kako bi mogle da je preoblikuju.

Prirodna ulja, kao arganovo i ricinusovo ulje mogu povoljno uticati na rast kose, na njenu obnovu i jačanje dlake. Što se tiče namirnica koje je dobro uključiti u ishranu, istakli bismo morske plodove, sjemenke, žitarice, crveno meso i zeleno povrće bogato cinkom i gvožđem koji su zaduženi za regeneraciju kose i transport kiseonika do folikule kose, tako utičući na zdraviji rast.

No, kako biste sve ovo lakše zapamtili, odlučili smo da vam ukratko predstavimo sve najbitnije informacije.

Za prirodno zdravu u sjajniju kosu

Arganovo ulje – Njegove hranljive i lipidne komponente balansiraju hidrataciju, pospješujući zdravlje, elastičnost i sjaj kose

Namirnice bogate vitaminima A i C, proteinima, kao i Omega-3 kiselinama

Losos, tamno zeleno povrće, koštunjavo voće, piletina i puretina i mliječni proizvodi

Protiv opadanja kose

Sprečavanje prekomjerne izloženosti duhanskom dimu

Elektronske cigarete i heat-not-burn uređaji ne emituju duhanski dim te se smanjuje izloženost njegovim negativnim svojstvima

Ukoliko ste navikli da često perete kosu, opredijelite se za slabiji šampon koji sadrži provitamin B5 i vitamin B7 koji su se pokazali izuzetno blagotvornima za kosu

Za brži rast kose

Ricinisovo ulje – Zbog hidratantnih svojstava se koristi za njegu suhe kose, čini je jačom i pospješuje njen rast

Namirnice bogate cinkom i gvožđem

Morski plodovi, sjemenke, žitarice, mahunarke, soja, badem i indijski orah, crveno meso i zeleno povrć,prenosi Depo

Facebook komentari