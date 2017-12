Melina Džinović, dizajnerica koja odijeva holivudske dive, o poslu i braku sa poznatim pjevačem: Volim borce kao što je moj Haris

Prije nekoliko mjeseci, i Dženifer Lopez (Jennifer) pojavila se na vjenčanju prijatelja u Njujorku u Melininoj kreaciji, koja je oduševila brojne goste.

Bosanka s beogradskom adresom odijevala je i Britni Spirs (Britney Jean Spears), Pamelu Andereson, Paris Hilton, Šeron Stoun (Sharon Stone)…

Prije nekoliko mjeseci u Brazilu je održana njena revija koja je izazvala veliku medijsku pažnju, a jednu od kreacija nosila je poznati top-model Renata Kuerten.

Melina se kvalitetnim radom uspjela izdići iznad toga da je prepoznaju isključivo kao suprugu Harisa Džinovića (66).

U intervjuu za “Dnevni avaz” govorila je o saradnji sa svjetskim zvijezdama, nastanku brenda “Hamel”, sinu i kćerci, a otkrila nam je i da je veoma ljubomorna, kao i to da prevaru nikad ne bi mogla oprostiti.

Iako se za Harisov i Melinin brak vezuje i priča o prevelikoj razlici u godinama, njoj to ne smeta bez obzira na to što je pjevač stariji od nje 30 godina.

Zadovoljna sam

– Novembar i decembar porodici Džinović su mjeseci koji su nam puni i zauzeti i ne toliko zbog brenda kao zbog Harisovog posla i nastupa. Život nam je zasnovan na putovanjima, tako živimo godinama i navikli smo se. Odgovara nam to. Mi smo ono, kako kažu, čergari – govori nam Džinović.

Važite za jednu od najboljih kreatorki u našoj regiji.

– Ne opterećujem se time. Titule ne znače ništa, a pogotovo u mom privatnom životu. Žena sam koju posao čini sretnom i zadovoljna sam svime. Uglavnom, posla se ne bojim i shvatila sam da me to maksimalno ispunjava. Kada vam se konstantno dešava nešto lijepo i kada vas rad ne pati, onda voz ide brže sam od sebe. Ništa mi se u životu nije promijenilo, osim što sada više nemam vrijeme koje sam imala za sebe.

S druge strane, ovo je opet moje vrijeme, samo na drugi način. Apsolutno uživam i prihvatila sam se toga ozbiljno. Okružena sam pozitivom sa svih strana i sve što mi se dešava, obogatilo mi je život.

Sarađujete s holivudskim zvijezdama poput Dženifer Lopez, Pariz Hilton, Šeron Stoun… Jeste li imali priliku privatno se družiti s njima?

– U društvu Šeron sam provela dosta vremena, što poslovno, što privatno. Na kraju, sve i jeste krenulo od nje. Trema je postojala zbog toga hoće li joj se svidjeti haljine i kako će to proći. Ustvari, nikad nisam imala strah od svjetskih zvijezda, valjda i zbog toga što sam 15 godina s Harijem pa ne pravim razliku između Gorana Bregovića, Zdravka Čolića i drugih, jer na kraju krajeva, shvatiš da su i oni samo ljudi koji žive svoj život.

Šeron je fascinantna žena, od koje sam mnogo naučila i vežem je za početak inozemne karijere. Bolju nisam mogla zamisliti, jer će Stoun za mene zauvijek ostati najveća.

Koliko Vam znači kada Vam svjetske zvijezde ukažu povjerenje?

– Mnogo mi znači, jer takvo nešto nisam mogla ni sanjati zato što su njima dostupni brendovi “Dior”, “Roberto Cavalli”, “Versace”. Kada vas u takvoj konkurenciji odaberu i postanu vjerni vašem brendu, kao što je to Dženifer Lopez, koja je u godini nosila devet mojih modela, znači mnogo. Osjetite se počastvovano i veoma odgovorno. Nemam vremena da uživam u sreći, jer se za svaku sljedeću saradnju trudite da budete što jači i bolji. Nisam fascinirana holivudskim načinom života.

Revija u Majamiju

Možemo li reći da je Vaš san postao stvarnost?

– Ne, zato što nikad nisam sanjala. Nisam to željela ono jako i stvarno se desilo odjednom. Kockice su se poklopile i presudila je revija u Majamiju. Nakon toga, Haris je bio izuzetno sretan i rekao je: “Što da ne?” Nisam otišla u Majami da bih imala svjetsku karijeru, jer sam bila zadovoljna svojim statusom i položajem i prije te revije. Tek kada je Šeron obukla moju haljinu, Haris je insistirao na tome da se ide na inozemno tržište. Meni uvijek nedostaje ambicioznosti, Haris je više vizionar nego što sam ja. U ovom segmentu, on je realizator, vjeruje da je sve to moguće, vidio je da mogu i tjerao me.

Znači, Haris Vam je velika podrška?

– Da, on je bio idejni tvorac “Hamela” i bio je ta pokretačka snaga. Sve to mi je u jednom trenutku bilo malo previše, ali se njegovo visoko mišljenje u svemu tome pokazalo ispravnim. Ovo jeste porodična firma, a s druge strane, ja nisam sudionik u njegovom poslu, ali ga pratim kao supruga. S njim proživljavam posao iz dana u dan, ali ne miješam se, jer sam u Harisov život došla kad je on već stvorio karijeru.

Prati ga glas teškog čovjeka. Kakav je, zapravo, život s Harisom?

– Njega prati mišljenje da je težak čovjek i to je, mislim, poteklo iz Sarajeva i raširilo se. Istina, zahtjevan je i perfekcionista, a taj glas bije ga zato što ne poštuje skrupule diplomatskog ponašanja u kojem će se smijuljiti, a ne reći svoje mišljenje. Nije lako imati kraj sebe osobu koja je sto posto iskrena i nikad ne propusti priliku da to pokaže. Kako god pohvali nešto što je dobro i lijepo, tako, bogami, i kudi ono što mu se ne sviđa. Svi mi koji smo oko njega, primamo komplimente, ali i kritike.

Stav i mišljenje

Je li Vas to privuklo?

– Ne volim osobe koje su namještene, zapravo one kojima je svaka situacija uredu. Volim borce, a on je čovjek koji se za svoj integritet borio cijeli život. Veliki ljudi s ogromnim talentom imaju pravo na to i koliko god vam je neprijatno kada vam kaže nešto, kada ostanete sami i malo razmislite, shvatite da je bio u pravu.

Mnogo sam naučila od njega i formirala sam se u ženu koja ima stav i mišljenje. Nekada Harisu zavidim, jer je čovjek bez opterećenja, misli i govori onako kako on to vidi. Vjerovatno mu je to i mentalno olakšanje, jer je čist sam pred sobom. A što se tiče toga da je težak, vjerujte mi da je najteži sebi, jer je veliki perfekcionista i često mu nešto nije dobro.

Dječiji svijet

Kako provodite vrijeme s djecom?

– Svjesno smo ih isključili iz naših poslova, od očekivanja i roditeljskih želja. Ne govorim im šta moraju jesti i raditi, jer mislim da ovaj period, u kojem im je lijepo, trebaju da provedu što relaksiranije. U svakom slučaju, strefit će ih svašta u životu pa ih sada treba pustiti da u svom dječijem svijetu uživaju što je duže moguće.

Znala sam da postoji “Kafana”, ali ne i ko je pjeva

– Istina je da nisam znala čime se Haris bavi kada sam ga upoznala. Iako sam Bosanka, period kada vas zanima muzika i svijet oko vas provela sam u Hrvatskoj. U novinama ga nisam vidjela. Znala sam da postoji pjesma “Kafana”, ali je nisam povezivala s Harisom, jer se nikada nisam vidjela u braku s nekim iz javnog života – pojašnjava Džinović.

Žena koja ludo voli muža

– Žena sam koja ludo voli svoga muža. Naježim se na samu pomisao prevare, ne znam kako bih reagirala. Ne volim da se prevara uopće spominje u kontekstu našeg braka. Ljubomorna sam i na našu zajednicu, zapravo to bolesno čuvam i vjerovatno sam nekad naporna. Sreća, moju posesivnost i patologiju Haris je prihvatio i više mu to ne pravi problem u životu. Bilo mu je teško sa mnom, posebno u prvih pet godina braka, ali eto, navikne se živ čovjek na svašta – govori dizajnerica.

