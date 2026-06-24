Kako prirodno ublažiti staračke pjege na koži

Staračke pjege, odnosno hiperpigmentacije, čest su estetski problem koji se pojavljuje s godinama, najčešće kao posljedica dugotrajnog izlaganja suncu. Iako ih nije moguće potpuno ukloniti isključivo prirodnim metodama, njihovo vidljivo ublažavanje je moguće uz dosljednu njegu i zaštitu kože.

Stručnjaci naglašavaju da je najvažniji korak svakodnevna zaštita od sunca. Korištenje krema sa zaštitnim faktorom SPF 30 do 50 sprječava daljnje tamnjenje postojećih pjega i nastanak novih.

Među prirodnim metodama koje se često koriste ističu se aloe vera, koja umiruje kožu i može postepeno posvijetliti tamne mrlje, zatim zeleni čaj bogat antioksidansima te kurkuma, koja se u obliku maski tradicionalno koristi za ujednačavanje tena. Razrijeđeno jabukovo sirće i sok limuna također se pominju kao prirodni izbjeljivači, ali uz oprez zbog moguće iritacije kože,pišu Vijesti

Uz prirodne pristupe, dermatolozi često preporučuju i sastojke poput vitamina C, niacinamida i alfa-arbutina, koji su dokazano efikasniji u smanjenju pigmentacija.

Iako rezultati ne dolaze preko noći, redovna i pravilna njega kože može vremenom dovesti do vidnog poboljšanja. U slučajevima naglih promjena na koži, preporučuje se dermatološki pregled.

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