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Mesar iz Hrvatske samo ovo meso stavlja u punjene paprike i gulaš: ‘Najbolje za ta jela’

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Objavljeno prije 1 sat

Mnogi Hrvati ne mogu zamisliti kvalitetan obrok bez mesa, jer je upravo meso jedna od glavnih namirnica u većini domova. Mesnice Martinjak na svom su Instagram profilu često objavljuju edukativne videe u kojem odgovaraju na česta pitanja i dileme vezane uz pripremu mesa kako bi pomogli svim ljubiteljima ove namirnice.

 Meso - Pexels

Mnoge potrošače pri kupnji često muči pitanje koji komadi mesa su najbolji za određena jela, te kako na najbolji način iskoristiti pojedine komade mesa.

U najnovijem videu iskusni mesar odgovarao je na pitanje koje su najbolji komadi junetine za pojedina jela, otkrivajući pritom praktične savjete koji mogu pomoći Hrvatima u kuhinji.

Najbolji komadi mesa
”Ovo su najbolji komadi junetine za ova jela”, poručio je mesar na početku videa, pa pojasnio. Za punjenu papriku najčešće se koristi mljeveni juneći vrat, dok je za gulaš idealan juneći mišić. Isti komad, dodaje, može poslužiti i za pripremu paprikaša, gdje do izražaja dolazi sočnost i struktura mesa.

Kada je riječ o pečenju, preporučuje kvalitetnije komade mesa poput ramsteka ili bifteka, dok je biftek, kako ističe, bez dileme najbolji izbor za roštilj. Za rolade preporučuje šnicle od šola, dok su za juhu najpogodnija rebra i flam koji daju bogat okus temeljcu.

Na tavi se, prema njegovim riječima, najbolje pokazuje ramstek bez kosti, a za variva i ćušpajze preporučuje nježno meso poput lopatice.


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