Proljeće na noktima: Nijanse koje će svi tražiti ove sezone

Proljeće donosi osvježenje u svim segmentima ljepote, pa tako i u svijetu manikira. Tamne i teške zimske nijanse zamjenjuju svjetliji, nježniji tonovi koji odišu elegancijom i svježinom. Fokus ove sezone je na prirodnom izgledu, suptilnom sjaju i bojama koje se lako uklapaju u svaki stil.

Među najtraženijim nijansama izdvajaju se nebesko plava, žalfija zelena i limun žuta, koje unose dozu razigranosti, ali i dalje djeluju sofisticirano. Tu su i mliječno roza i nježna breskva – bezvremenski izbor za sve koji vole prirodan i uredan izgled. Za one koji žele nešto efektnije, opalescentni hrom donosi moderan sjaj bez pretjerivanja.

Ove nijanse savršeno balansiraju između minimalizma i trendi izgleda, zbog čega su idealan izbor za svakodnevne, ali i posebne prilike.

Kako ističe nail artist Alijja Dedić Kurtić (Salon Adea), ove sezone klijentice sve više naginju jednostavnosti i njegovanom izgledu:

„Sve više se vraćamo prirodnim nijansama i urednim oblicima. Bitno je da nokti izgledaju čisto, elegantno i da se uklapaju uz svaku kombinaciju.“

Dodaje i da kvalitet izrade igra ključnu ulogu u konačnom dojmu:

„Kada je manikir stručno urađen, svaka boja dolazi do izražaja i traje mnogo duže. Upravo ta urednost i postojanost čine najveću razliku.“

Proljetni manikir ove godine jasno pokazuje da je manje zaista više – uz pravi izbor nijansi i kvalitetnu izradu, nokti mogu izgledati sofisticirano, moderno i potpuno prilagođeno svakoj osobi.

