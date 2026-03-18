Dekolte vam je „stariji“ od lica? Kako spriječiti znakove starenja

Koža na dekolteu, slično kao i na vratu i rukama, poznata je po tome što među prvima pokazuje znakove starenja, bilo da se radi o hiperpigmentaciji, finim linijama ili opuštenom, naboranom izgledu. Naravno, u starenju nema ničeg lošeg, ali može biti frustrirajuće ako se čini da koža na području grudi stari brže od kože lica.

To možda i ne iznenađuje, jer je količina pažnje koju posvećujemo dekolteu u poređenju s licem znatno manja. U kombinaciji s činjenicom da je koža na grudima izuzetno tanka, to znači da je ovaj dio tijela često zanemaren i podložniji vidljivim znakovima starenja, prenosi net.hr.

Dr Anjali Mahto, dermatologinja, objasnila je za Daily Mail sve o pravilnoj njezi dekoltea i tretmanima koji mogu poboljšati njegov izgled.

Koji su najčešći problemi s kožom dekoltea?

Prema riječima dr. Mahto, pacijentice obično prvo uoče naboranu, opuštenu teksturu i okomite linije od spavanja koje više ne nestaju nakon buđenja. Ipak, najčešća pritužba u njenoj klinici je iznenadna pojava smeđih mrlja od sunca i trajno crvenilo zbog kojeg grudi izgledaju starije od lica.

Šta učiniti s naboranom i opuštenom kožom?

Naborana i opuštena koža uzrokovana je progresivnim gubitkom kolagena i elastina. Stanje pogoršava činjenica da je koža na grudima prirodno vrlo tanka i ima manje lojnih žlijezda koje bi je održavale hidratizovanom.

Teksturu možete poboljšati tako da rutinu njege lica proširite sve do prsa, a posebno je korisno navečer koristiti hidratantne ceramide i retinoide koji podstiču proizvodnju kolagena.

Može li se smanjiti vidljivost hiperpigmentacije i mrlja od sunca?

Hiperpigmentacija na ovom području gotovo je isključivo rezultat decenija kumulativnog oštećenja od UV zračenja, budući da su prsa često izložena suncu, ali rijetko zaštićena kremom za sunčanje.

Te mrlje možete značajno ublažiti korišćenjem topikalnih sastojaka poput vitamina C. Za brže rezultate, klinički tretmani poput BBL-a (BroadBand Light) izuzetno su učinkoviti u ciljanju specifičnih oštećenja uzrokovanih suncem.

Koji drugi tretmani zaista djeluju na ovom području?

Injekcijski pojačivači kože izuzetno su učinkoviti za dubinsku hidrataciju i zaglađivanje kože prsa, dok je BBL zlatni standard za uklanjanje pigmentacije i crvenila.

Dermatologinja savjetuje izbjegavanje agresivnih dubinskih hemijskih pilinga ili teških dermalnih filera na dekolteu, jer je koža previše osjetljiva i sklonija ožiljcima nego koža lica. Sofwave je još jedan tretman koji podstiče kolagen kako bi učvrstio područje.

Što se tiče LED maski, dermatologinja ih ne preporučuje i smatra da je novac bolje uložiti u učinkovitije tretmane.

Kako promjene u težini utiču na dekolte?

Značajan gubitak težine može imati dramatičan uticaj. Gubitkom masnog volumena koža izgleda ispuhano, što pogoršava opuštenost i mlohavost.

Trudnoća i dojenje takođe snažno utiču na ovo područje zbog brzih promjena u volumenu grudi i hormonalnih promjena koje dodatno rastežu osjetljivu kožu.

Koji je najbolji način za sprječavanje starenja dekoltea?

Najefikasnija preventivna mjera je svakodnevno nanošenje kreme za sunčanje širokog spektra sve do prsa. Dodatno, ako je moguće, korisno je spavati na leđima umjesto na boku kako bi se spriječilo stvaranje dubokih, okomitih bora na dekolteu.

Za kraj, dr Mahto ističe da rutina njege kože nikada ne bi trebala završiti na liniji vilice. Tretirajte lice, vrat i prsa kao cjelinu kako bi koža starila skladno i ujednačeno.

Facebook komentari