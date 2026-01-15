Ovaj oblik noktiju je ponovo u trendu u 2026.

Uvijek se nekako poigravamo s oblikom noktiju i manikirom, ali jedan oblik se vraća nakon dugo vremena – biće dominantan u ovoj godini i nosićemo ga na bezbroj načina.

Elegantni, odvažni i s dozom nostalgičnog šarma, ovaj oblik nokta ponovo osvaja bjuti scenu, podsjećajući na estetiku devedesetih, ranih 2000-ih i zlatno doba glamura slavnih manikira.

Nekada simbol snažnog, samouvjerenog stila, četvrtasti nokti ponovo su postali relevantni u trenutku kada se moda i ljepota okreću jasnijim linijama, strukturi i izraženijem stavu. Nakon što su godinama bili u sjeni prirodnog izgleda manikira, s mekšim oblicima poput ovalnih i bademastih, četvrtasti nokti vraćaju se u modernizovanom, profinjenijem izdanju, prenosi B92.

Četvrtasti nokti karakterisani su ravnom, jasno definisanom slobodnom ivicom i oštrim bočnim linijama, bez zaobljenih uglova. Upravo ta preciznost i grafička čistoća čine ih toliko upečatljivima. Iako na prvi pogled djeluju strogo, u kombinaciji s pravom dužinom i nijansom laka mogu izgledati izuzetno sofisticirano, ženstveno i savremeno.

U 2026. godini četvrtasti nokti nisu rezervisani samo za duge akrilne manikire – naprotiv, viđamo ih na kratkim, srednjim i dugim noktima, u minimalističkim nude tonovima, ali i u bogatim, tamnim nijansama koje dodatno naglašavaju njihov karakter.

Čisti kvadrat

Minimalistička verzija četvrtastih noktiju vraća se kao odgovor na potrebu za urednim, nenametljivim izgledom. Kratki ili srednje dugi nokti, bez dodatnih ukrasa, u providnim ili neutralnim tonovima savršeno se uklapaju u svakodnevni stil. Ovaj oblik idealan je za one koji žele uredan, ali moderan manikir s dozom autoriteta.

Kvadrat srednje dužine

Ako niste ljubitelj posebno kratkih ili dugih noktiju, srednja dužina četvrtastog oblika idealan je kompromis. Dovoljno je elegantna, ali i praktična, a pristaje gotovo svakom obliku ruke. Upravo je ova verzija jedna od najčešće viđenih na modnim pistama i društvenim mrežama u 2026. godini.

.

Francuski kvadrat

Klasični francuski manikir dobio je novo lice zahvaljujući četvrtastom obliku. Umjesto mekanih linija, vrhovi su sada ravni i grafički precizni, što ovom bezvremenskom stilu daje savremen i trendovski zaokret,pišu Nezavisne

