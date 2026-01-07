Hit boje kose koje morate isprobati ove godine

Stručnjaci za kosu predviđaju da će tri boje postati apsolutni hit, a to su: topla medena smeđa, ledenasto plava i karamel nijansa.

Medena smeđa

Ova nijansa ostaje favorit zbog svoje svestranosti i prirodnog sjaja. Medena smeđa dodaje toplinu licu, naglašava prirodnu ljepotu i lako se uklapa u različite stilove i tipove tena. Idealna je za žene koje žele sofisticiran, ali prirodan izgled, a istovremeno žele da kosa izgleda zdravije i punije.

Ledenasto plava

Ledenasto plava donosi hladan i futuristički ton koji odaje dojam moderne elegancije. Ova boja savršena je za one koji žele dramu, osvježenje i stil koji se ne može ignorirati. Ledenasti tonovi u 2026. posebno će se kombinirati s balayage tehnikama i toniranjima koja daju dubinu.

Karamel nijansa

Ova boja je idealna za one koji žele luksuzan, ali prirodan izgled, a u kombinaciji s laganim pramenovima ili ombre efektom može transformirati običnu frizuru u pravi glamur.

Bilo da preferirate prirodan sjaj, hladnu dramu ili bogatu toplinu, ove boje kose omogućuju kreativnost i eleganciju. U 2026. godini kosa više nije samo dodatak – ona postaje pravi mali izraz, koji može u potpunosti promijeniti vaš stil i osvježiti izgled.

Facebook komentari