Operete kosu, a već sutradan je masna? Frizeri otkrili trik kako da vam bude čista i nekoliko dana

Sebum ima važnu ulogu u zaštiti kose i kože glave, ali njegov višak dovodi do gubitka svježeg izgleda i masne kose. Zbog toga rješenje nije u svakodnevnom pranju, jer pretjerano korištenje šampona može dodatno stimulisati lojne žlijezde i pogoršati problem. Mnogo je važnije obratiti pažnju na tehniku pranja i izbor odgovarajućih proizvoda.

Savjetuje se rjeđe, ali temeljito pranje kose uz upotrebu blagih šampona koji neće iritirati vlasište. Tokom pranja fokus treba biti na koži glave, dok se dužina kose čisti pjenom koja se sliva niz vlasi. Vruća voda može dodatno potaknuti rad lojnih žlijezda, pa je preporučljivo koristiti mlaku vodu i na kraju isprati kosu hladnijim mlazom.

Regeneratori i maske trebaju se nanositi isključivo na krajeve, jer njihov kontakt s vlasištem može ubrzati mašćenje. Također, redovno pranje četki za kosu i mijenjanje jastučnica je važno, jer se na njima nakupljaju masnoće i nečistoće koje se ponovo prenose na kosu.

Suhi šampon može poslužiti kao praktično rješenje između dva pranja, jer upija višak masnoće i daje kosi volumen, ali ne bi trebao zamijeniti redovno pranje. Uz dosljednu njegu i malo strpljenja, moguće je produžiti razmak između pranja i održati kosu svježom nekoliko dana, prenosi Novi.

