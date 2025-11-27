Male promjene koje mogu značajno usporiti starenje

Svakodnevni izbori koje donosimo u vezi prehrane, kretanja, sna i upravljanja stresom presudno oblikuju proces starenja, pokazalo je novo istraživanje u kojem je sudjelovalo 53 stručnjaka – liječnika, dijetetičara i farmaceuta.

Poruka stručnjaka je jasna: fokusirajte se na osnove. Prioritet svakodnevnoj tjelesnoj aktivnosti i zdravoj prehrani najbolji je način da osigurate zdravo starenje – istaknula je Šenli Čin (Shanley Chien), viša urednica za zdravlje u US News.

Čin dodaje da ne trebate mijenjati život preko noći; male, svakodnevne navike mogu imati snažan učinak na dugovječnost.

Pušenje

Ova navika oštećuje stanice, slabi imunitet i povećava rizik od raka pluća, srčanih bolesti, moždanog udara, dijabetesa tipa 2 i drugih kroničnih bolesti.

Sjedilački način života

Više od polovice stručnjaka (57%) smatra neaktivnost najvećim neprijateljem dugovječnosti,piše Avaz

Sjedilački život povezan je s upalama i gubitkom mišićne mase.

Loša prehrana

Stručnjaci lošu prehranu svrstavaju na treće mjesto (30%). Prehrana bogata prerađenom hranom, poput čipsa, hrenovki i gaziranih pića, povezana je s pretilošću, dijabetesom, nekim vrstama karcinoma, ali i mentalnim problemima poput depresije i anksioznosti.

Nedostatak sna

Nedovoljno sna negativno utječe na funkcije mozga – uključujući obnovu stanica, pohranu sjećanja i uklanjanje toksina. Stručnjaci preporučuju odraslima 7 do 9 sati sna svake noći.

