“Pokradena sam, sve se desilo u dvije minute”

Kako je objasnila, prije samog završetka glasanja imala je značajnu prednost. Podijelila je snimak ekrana napravljen 42 minute prije zatvaranja glasanja, na kojem se vidi da je imala 182.387 glasova, dok je takmičarka iz Tanzanije zaostajala s više od 5.000 glasova.

Nadeen tvrdi da se situacija dramatično promijenila u posljednjim trenucima:

“Do kraja je ostalo možda pola sata, a za manje od dvije minute druga takmičarka je dobila preko 20.000 glasova. To jednostavno nije realno, osim ako neko interno ne manipuliše sistemom”, poručila je.

Dodala je da je upravo ta kategorija jedina ostala otvorena i nakon završetka finalne večeri, što joj je dodatno probudilo sumnje. Istaknula je da je osjećala obavezu da o tome govori, posebno jer se bori za pravednost i transparentnost.

“Kao žena iz Palestine, uvijek ću se oglasiti protiv nepravde, bilo da se tiče mene ili bilo koga drugog. Ovo jednostavno ne izgleda pošteno“, naglasila je Nadeen.

Iako kaže da joj nagrada nije najvažnija, jer je “najveću pobjedu već ostvarila time što je predstavljala svoj narod i njegov glas”, smatra da je važno ukazati na očite nelogičnosti.

Ovaj slučaj samo je jedan od brojnih prigovora na ovogodišnje takmičenje. Podsjetimo, član žirija Omar Harfouch napustio je finale zbog, kako je naveo, neregularnosti koje su dovele do pobjede takmičarke iz Meksika, navodeći i povezanost njenog oca s vlasnikom licence Raúlom Rochom.

