Japanska metoda pranja kose garantuje bujnost i sjaj

Frizerka Marija Roberts, osnivač salona za kosu Madart x Studio 25 u Španiji, otkrila je korake čuvene japanske metode šamponiranja, tehnike koja ne samo da bolje čisti kosu, već i pomaže da brže raste i izgleda zdravije.

Naime, u Japanu se pranje kose šamponom ne obavlja na brzinu. Umjesto toga, Japanke nanose šampon na kosu dva puta – prva faza je za čišćenje, a druga za njegu kose. Frizeri koriste dvije posebne silikonske četke za masažu, po jednu u svakoj ruci, kako bi aktivirali cirkulaciju krvi u koži glave i dubinski očistili pore.

Marija Roberts objašnjava da je najbolje početi masažu od potiljka do vrha glave, kružnim pokretima. Ova tehnika ne samo da pomaže rastu kose, već i ublažava stres, smanjujući napetost koja se često nakuplja u glavi. Ako se osjećate nervozno ili imate glavobolju, ovakva masaža može biti gotovo terapeutska.

Ulje za kosu – korak koji ne bi trebalo da preskočite

Prije pranja kose šamponom, Japanke nanose ulje na kožu glave, obično prirodna, biljna ulja poput kamelije, susama ili jojobe. Ovaj korak pomaže u uravnoteženju masnoće, omekšavanju kose i dužem održavanju čistoće.

Ova tehnika nije nova, jer se ulje kamelije vjekovima koristi za zaštitu kose od oštećenja. Danas, mnoge Japanke i dalje preferiraju da ga koriste prije i posle pranja kose.

Pravilno sušenje pravi razliku

Nakon ispiranja kose, sledeći korak je sušenje bez trljanja. Umjesto da kosu snažno trljaju peškirom, Japanke je obavijaju peškirom od mikrofibera ili starim pamučnim majicama, što je dobro poznati trik za ljepotu koji smanjuje kovrdžanje i sprečava lomljenje kose. Cilj je ukloniti oko 70% vlage prije feniranja, kako bi se koristilo manje toplote i kosa ne bi bila dehidrirana.

Japanski pristup ljepoti zasniva se na strpljenju i pažnji prema detaljima. To nije samo pranje kose, već trenutak brige o sebi koji povezuje tijelo i duh. U Japanu, spa centri za kosu su podjednako popularni kao i saloni za negu kože. Tamo pranje kose traje 30-40 minuta i uključuje masažu, tople obloge, aromaterapiju i umirujuću muziku. Cilj je da kosa izađe čista, sjajna i „srećna“, a osoba koja je ima još srećnija,pišu Nezavisne

Praćenjem japanske metode, kosa se dublje čisti, dobija više sjaja, brže raste i duže ostaje zdrava. Možda će trebati malo više vremena nego klasično šamponiranje, ali kako kažu u Japanu: „Kad brinete o svom vlasištu kao o svom licu, kosa će vam to višestruko vratiti“.

