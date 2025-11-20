Miss Jamajke Gabrielle Henry se oporavlja nakon pada s pozornice VIDEO

Natjecateljica za Miss Universe oporavlja se nakon što je teško pala tijekom izbora.

U šokantnom trenutku tijekom preliminarnog izbora večernjih haljina u srijedu, Miss Jamajke Gabrielle Henry doživjela je težak pad s pozornice.



U videu koji je Meekii Modez podijeljen na Instagramu, vidi se kako ona kako preko pozornice u narančastoj haljini s visokim potpeticama. Nakon što je pozirala sprijeda, nastavila je hodati prema lijevoj strani pozornice kada se prevrnula.

Prisutni su ustali kako bi se uvjerili da je dobro. Dodatni video na internetu prikazuje skupinu ljudi kako joj prilaze i iznose je na nosilima.



Nekoliko sati kasnije, Organizacija Miss Universe Jamajke objavila je izjavu s novostima o zdravstvenom stanju Henry. Organizacija je potvrdila da je “doživjela pad s glavne pozornice tijekom večernje haljine” uoči finala Miss Universe ovog vikenda na Tajlandu.

„Hitno je prevezena u bolnicu Paolo Rangsit, gdje se o njoj brinu medicinski stručnjaci koji su joj rekli da nema nikakvih ozljeda opasnih po život“, stoji u izjavi objavljenoj na Instagramu . „Međutim, nastavljaju provoditi testove kako bi osigurali njezin potpuni oporavak.“

Organizacija je zamolila ljude da „ostanu optimistični, da je podrže u molitvi i pošalju pozitivne misli dok prima potrebnu medicinsku zaštitu“. Također je zahvalila ljudima na izljevu ljubavi i podrške.

