Smeđa je u trendu: Najbolje se slaže s ovih 10 boja

Uveliko koračamo jesenjom sezonom, a uskoro će i zimska, i kalendarski i vremenski, a hladniji dani nas časte kišnim oblacima, sjevercem i niskim temperaturama. Već smo se utoplili uz pomoć omiljenih pulovera i iz ormara izvadili jakne i balonere.

Hit sezone

Ako u ovim i narednim mjesecima želite biti “in”, u svoju garderobu obavezno uvrstite novi komad u smeđoj boji. Naime, upravo je ta boja jedan od najvećih hitova ove jesensko-zimske sezone.

Tamnosmeđe nijanse zauzele su važno mjesto u kolekcijama brojnih modnih kuća. S obzirom na to da smeđa nosi titulu jesensko-zimskog klasika, tradicionalno je viđamo u svim varijantama, ali ove godine najpopularnije su one zagasite poput boje kafe i čokolade.

S kojim bojama spajati smeđu za najbolji završni dojam?

Očekivano, tu su neutralni favoriti s kojima ne možete pogriješiti, ali i nekoliko efektnih boja koja će u vaše kombinacije unijeti poseban i neočekivan kontrast.

Modni znalci kažu da nećete pogriješiti ako odaberete komad u jednoj od ovih deset boja koje se najbolje slažu sa smeđom: crna, narandžasta, bijela, siva, maslinasta, bež, crvena, žuta, bordo i ružičasta.

Facebook komentari