Može li se ovo uopšte nazvati haljinom: Glumica se pojavila skoro gola

Pjevačica i glumica Tejana Tejlor nedavno je prisustvovala prestižnom događaju “Time100 Next” u Njujorku, gdje je sve prisutne šokirala golišavim izdanjem.

Za ovu svečanu prigodu odabrala je izuzetno provokativnu i minimalističku kreaciju s potpisom Toma Forda – prozirnu, crnu haljinu koja jedva prekrila intimne djelove tijela.

Ispod nje je nosila tanga gaće, a stajling je upotpunila strukiranim sakoom u crnoj boji.

Podsjetimo, Tejana Tejlor je u martu ove godine okončala razvod od bivšeg košarkaša Imana Šamperta.

Uprkos razvodu, Tejana i Iman ostali su u prijateljskim odnosima, a pjevačica je dobila četiri luksuzne kuće u vrijednosti od preko 10 miliona dolara, i razna luksuzna vozila.

– Iskreno rečeno, Iman i ja smo razdvojeni već neko vrijeme. Da razjasnimo, “nevjerstvo” nije jedan od razloga za naš rastanak. Mi smo i dalje najbolji prijatelji, odlični poslovni partneri i jedan pakleni tim kada je u pitanju zajedničko roditeljstvo naše dvoje prelijepe djece – istakla je Tejlor.

