Kardašijanka prodaje novi veš: Da li biste ovo obukli?

Da se svaka roba nađe svog kupca pokazao je, bez sumnje, primjer posljednje kolekcije donjeg rublja brenda “Skims”, pod pokroviteljstvom Kim Kardašian.

Kompanija je lansirala novi model ultra minimalističkih ženskih mikro tanga gaćica koje su, prema izvještajima strane štampe, rasprodane u samo nekoliko sati.

Ono što čini ovaj komad donjeg veša neobičnim, ali i predmetom velike pažnje, jeste što veš dolazi u boji kože i što gače imaju “umjetne stidne dlake”, dodatak koji brend smatra pomjeranjem granica u svijetu donjeg rublja.

