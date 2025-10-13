Kultni dizajner cipela Cesare Paciotti preminuo u 69. godini

Paciotti je poznat po svom luksuznom brendu cipela s njegovim kultnim logotipom bodeža, koji je pokrenuo i razvio zajedno sa svojom sestrom Paolom. Uzrok smrti za sada nije otkriven.

“Skupa sa sestrom Paolom napisao je temeljnu stranicu historije cipela porijeklom iz Italije. Njegov simbol brenda ostat će kao odraz identiteta i hrabrosti. Bit će upamćen po zavodljivom stilu i ljudskoj velikodušnosti”, navodi se.

Kompaniju brenda Paciotti su 1948. godine u Civitanova Marche osnovali Giuseppe i Cecilia Paciotti, Cesareovi i Paolini roditelji. Njihova misija bila je dizajnirati ručno izraženu obuću.

Posebnu pažnju su posvećivali detaljima i koristili visokokvalitetne materijale za svoje proizvode. Nakon što je 1980. godine naslijedio porodični posao, Cesare Paciotti je preuzeo ulogu kreativnog direktora i preimenovao ga u Paciotti, dok se Paola brinula o operativnim pitanjima.

Pod Cesareovim vodstvom, brend je od klasičnih muških cipela prerastao u širi portfolio koji uključuje ženske cipele, patike, modne dodatke i prepoznatljive komade odjeće.

Mnogi umjetnici i poznate ličnosti, uključujući Beyonce, Paris Hilton, Chloe Bailey, Blanco, Peggy Gou, Nicki Minaj , Demi Lovato i druge, nosili su komade ovog brenda.

Facebook komentari