Ikone Selettija: Kako su banana lampe i majmuni sa sijalicama postali nova klasika savremenog dizajna

Banana koja svijetli. Majmun koji drži sijalicu kao da planira bjekstvo. Šolja koja se pravi da je plastika, iako je od porcelana. Na papiru, sve to zvuči kao dadaistički skeč – u stvarnosti, to je Seletti. Brend koji već šezdeset godina tjera ljude da zastanu, nasmiju se i upitaju: „Da li je ovo dizajn ili šala?“ Odgovor je, naravno, i jedno i drugo.

Banana lampa je, možda, najpoznatiji simbol tog stava. Kada se pojavila, djelovala je kao ironija na račun ozbiljnog dizajna. A onda se desilo nešto neplanirano – postala je globalni hit. Ljudi su je kupovali, fotografisali, preprodavali. Na internetu je banana dobila sopstveni život, pretvarajući Selettijev humor u ikonu.

Zatim su došli majmuni. Skulpturalne lampe koje su se uselile u domove širom svijeta i u rekordnom roku postale jedni od najfotografisanijih “kućnih ljubimaca” na Instagramu. Seletti je time još jednom dokazao ono što najbolje zna: predmeti mogu da budu i funkcionalni i ironični, i zabava i ozbiljna estetika.

Ali prava snaga brenda ogleda se u tome što se ne zaustavlja na predmetima. Brojne saradnje brenda pokazale su da dizajn ne poznaje granice. Može da osvane u svlačionici, na stolu u restoranu ili u dnevnoj sobi i da svuda izazove isti efekat: osmijeh i iznenađenje.

Najnovije poglavlje te priče nastavlja da živi u svakodnevnici. Na ovogodišnjoj Sedmici dizajna u Milanu, Seletti je, u saradnji s brendom IQOS, predstavio “Curious X: Sensorium Piazza” – instalaciju koja je običan italijanski trg pretvorila u multisenzorni performans. Saradnja je rođena iz zajedničkog uvjerenja da radoznalost otvara vrata najhrabrijim idejama. I Seletti i IQOS vjeruju da samo stalnim pomjeranjem granica i izazivanjem statusa quo nastaju iskustva koja inspirišu i povezuju ljude.

Možda je upravo tu odgovor na pitanje šta čini Selettijeve predmete ikonama. Oni nisu zamišljeni da budu samo dizajn, već povod da budete radoznali. Curiosity paves the way to groundbreaking creativity ili prevedeno: radoznalost je gorivo koje od običnog pravi nezaboravno.

Curious? Step inside the unexpected.

Facebook komentari