Zaboravite na skupe kreme: Ova namirnica za samo jednu noć podmlađuje vaše ruke

Surutka je tečnost koja nastaje kao nusproizvod prilikom proizvodnje sira i jogurta, a od davnina je poznata po svojim blagotvornim svojstvima.

Slična majčinom mlijeku

Iako je najpoznatija kao prirodni detoksikator i sredstvo za poboljšanje zdravlja jetre, surutka ima i niz drugih koristi, među kojima je i briga o vašoj koži.

S obzirom na svoj sastav, surutka je slična majčinom mlijeku, što je čini korisnom za bebu kao zamjenu za mlijeko, ali i za odrasle koji žele da poboljšaju svoju ishranu ili njegu kože.

Zbog toga što sadrži više od 90 posto vode i veoma malo proteina, surutka je idealna za hidrataciju, dok minerali i vitamini pomažu u revitalizaciji tijela i kože.

Surutka za njegu ruku

Jedna od najkorisnijih upotreba surutke koja je postala sve popularnija jeste njena upotreba u njezi ruku.

Naime, zahvaljujući svom bogatom sastavu, surutka može da bude izuzetno efikasna u podmlađivanju i omekšavanju kože ruku, posebno za one koji imaju suhu i ispucalu kožu,piše Avaz

Potrebno je da dva puta sedmično prije spavanja, jednostavno uronite ruke u posudu sa surutkom na 10 minuta. Ovaj tretman ne samo da duboko hidrira kožu, već i pomaže u obnavljanju oštećenih ćelija. Nakon što se ruke osuše, nanesite bogatu kremu i obavezno navucite pamučne rukavice, kako bi hidratacija bila što efikasnija tokom noći. Ujutru ćete primijetiti da su ruke mekše, nježnije i ljepše nego prije tretmana.

