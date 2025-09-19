Yolanda Hadid objavila fotografije sa kćerkom iz bolnice: “Teško je gledati svoje dijete kako pati”

U objavi na Instagramu 18. septembra, Yolanda (61) je podijelila niz fotografija koje prikazuju Bellu u bolnici, izražavajući duboku tugu zbog kćerkine patnje.

“Gledati Bellu kako se bori u tišini je srž moje nemoći”, napisala je Yolanda. “Nevidljivi invaliditet lajmske bolesti je teško objasniti ili razumjeti. Moj lični bol je nepodnošljiv kada gledam svoje dijete kako pati”. Yolanda je sama oboljela od lajmske bolesti 2012. godine. Istakla je da je prestala javno govoriti o svojoj borbi kako bi se usmjerila na ozdravljenje, ali i dalje traži lijek koji će biti dostupan svima.

Belli Hadid (28) je lajmska bolest dijagnosticirana još 2012. godine, zajedno s majkom i bratom Anwarom. U intervjuu za People 2016. godine, Bella je govorila o tome kako bolest utiče na njen život i karijeru: “Život nije uvijek ono što izgleda spolja. Najteži dio ovog puta je kada vas ljudi procjenjuju prema izgledu, a ne prema tome kako se zaista osjećate”.

Lajmska bolest izaziva bakterija Borrelia, koju prenose zaraženi krpelji, a u težim slučajevima može zahvatiti nervni sistem, što se naziva “neurološka lajmska bolest”. Prema podacima američkog CDC-a, simptomi mogu uključivati utrnulost, bol, slabost, paralizu lica, poremećaje vida i simptome meningitisa poput ukočenog vrata i jake glavobolje.

U svojoj emotivnoj poruci, Yolanda se obratila kćerci riječima: “Ti si neumorna i hrabra. Nijedno dijete ne bi smjelo da pati u vlastitom tijelu od neizlječive hronične bolesti. Toliko sam ponosna na borca kakav jesi. Obećavam ti da ću uvijek biti uz tebe, koliko god ovo trajalo. Ti si preživjela… Volim te, moja ratnice”.

Bella se dan ranije oglasila na Instagramu, dijeleći fotografije iz bolničkog kreveta i izvinjavajući se zbog odsustva iz javnosti. “Žao mi je što često nestajem. Volim vas”, napisala je u opisu. Na objavu su reagovali članovi porodice. Majka Yolanda komentarisala je: “Lyme ratnica”, dok joj je sestra Gigi poručila: “Volim te! Nadam se da ćeš se uskoro osjećati snažno i dobro, onako kako zaslužuješ!”

Facebook komentari