Moćno objašnjenje krije se iza crvenih noktiju: Zašto magično privlače muškarce?

Međutim, iza “Red Nail Theory” ili “teorije crvenih noktiju”, krije se puno više od običnog bjuti trenda. Prema obožavateljkama, ovaj manikir gotovo magično privlači pažnju muškaraca i diže samopouzdanje na potpuno nov nivo.

– Crvena boja oduvijek je povezana s privlačnošću i samopouzdanjem. Kada je neko uvjeren da mu crveni nokti pomažu da se istakne, ponaša se i prezentuje drugačije i ljudi to primjete – objasnila je za Women‘s Health psihologinja Stefani Mejzer.

Iako se zna da crvena boja ima snažnu simboliku strasti i moći, teorija u današnjem obliku zaživjela je 2022. godine. Sve je pokrenula influenserka Robin DelMont, koja je na TikToku objasnila da muškarci uvijek komentarišu njene crvene nokte.

Ona je iznijela i zanimljivu hipotezu – crveni nokti podsjećaju muškarce na majke i žene iz devedesetih, kada je ovaj look bio must-have.

Rezultat? Video je postao viralan i hiljade žena su odlučile da testiraju teoriju, a crveni lakovi za nokte odjednom su nestajali s drogerijskih polica brzinom munje.

Psihologija iza crvenog laka za nokte

Nauka isto ima nešto da kaže na ovu temu. Jer istraživanja sugerišu da se iza TikTok ludila krije psihološki obrazac. Jedna poznata studija iz 2008. pokazala je da muškarci žene u crvenom (odjeći ili u okruženju crvenih tonova) doživljavaju privlačnijima i to potpuno nesvjesno.

“Prema evolucijskoj psihologiji, crvena je vijekovima signalizirala vitalnost, dominaciju i plodnost”, dodala je psihologinja Mejzer.

Stručnjaci su složni da teorija funkcioniše, ali ne baš onako bajkovito kao što TikTok sugeriše. Crvena boja privlači pažnju, ali jednako je važan i osjećaj koji žene imaju dok nose takav manikir.

– Kad se žena osjeća odvažno i seksi, to zrači iz nje i drugi to primjećuju – kaže psihologinja Rene Solomon.

Upravo tu nastupa placebo efekat – samouvjerenost koju crveni nokti donose često je važnija od same boje. Jer kada se boja laka poklopi s vašom energijom, tada prestaje da bude samo trend i postaje stav.

Jedna žena priznala je da crveni nokti mijenjaju način na koji koristi ruke – više ih pokazuje, jer želi da se vide. Druga je rekla: “Dečko kojeg viđam obožava crvenu boju. Rekao je da ga jednostavno privlači, čak i kad mi nokti nisu savršeno sređeni”.

Da li će vam crveni nokti donijeti novu ljubav ili barem nekoliko komplimenata? Možda. Ali jedno je sigurno – daće vam samopouzdanje, a to je najjači bjuti trik koji možete nositi.

Druge teorije

Ako niste ljubiteljka crvene, TikTok nudi i druge “teorije noktiju”:

Plavi nokti: znak smirenosti i suptilnog samopouzdanja i poruka da niste u potrazi za pažnjom.

Bijeli nokti: čisti, šik i prema teoriji signal da ste singl i spremni za novu ljubav.

Crni nokti: “boss energy” – poruka je snage i samopouzdanja.

Ružičasti nokti: razigrani, flertujući i ženstveni, prenosi B92.

