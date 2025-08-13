Prvi put smo vidjeli Jovanku Broz u kupaćem kostimu, bivša Juga bruji o ovom prizoru: Stara slika dospjela u javnost…

Jovanku Broz videli smo gotovo u svim izdanjima – barem smo tako mislili. Za Tita se udala kao neuka revolucionarka, ali je vremenom postala učena žena, elegantna dama, modna ikona i neko ko je svojim stilom i stavom mogao da parira divama Hollywooda pedesetih godina.

Ipak, od očiju javnosti skrivale su se one druge, opuštenije varijante – kao na primjer u kupaćem kostimu – donedavno, kada se pojavila vrlo stara fotografija nekadašnje prve dame kako uživa na brodu, a koju možete pogledati ovdje.

Drugačija su to vremena bila, a i Jovanka Broz je vrlo ozbiljno doživljavala i nosila svoju titulu i bivšoj Jugoslaviji. Zbog toga je i njeno izdanje u kupaćem kostimu u na ovoj fotografiji vrlo svedeno i minimalno otkriva tijelo – nekadašnja prva dama za potrebe poziranja obukla je dugačku suknju, pa je samo pokazala gornji dio. U rukama je držala dvije krupne ribe – premda ostaje nepoznato ko ih je upecao.

Djelovala je sretno, dostojanstveno. U svakoj prilici, pa i ovoj, demostrirala bi elegantan stil. I jednom kad je istančala ukus, nije ga primjenjivala samo na sebi. Bila je izuzetno posvećena suprugu, vodila računa o njegovom zdravlju i izgledu, ponekad i do tačke kontroverze – saradnici su je opisivali kao perfekcionistu i osobu koja želi da ima uvid u sve što se dešava oko Josipa Broza Tita.

Sukobi i pad iz milosti

Krajem sedamdesetih godina počele su glasine o sukobima između Jovanke i Titovih najbližih saradnika. Optuživali su je da se miješa u politiku i utiče na kadrovske odluke. Mnogi su je smatrali smetnjom.

Nakon Titove smrti 1980. godine, Jovanka je praktično prognana iz javnog života. Oduzeti su joj lična imovina, pasoš i sva građanska prava. Godinama je živjela u gotovo potpunoj izolaciji u vili u Užičkoj ulici u Beogradu, bez adekvatnog grijanja, telefona i ljekarske brige.

O njenom životu nakon 1980. znalo se vrlo malo, jer su joj kontakti bili strogo ograničeni. Tek početkom 2000-ih javnost je saznala o uslovima u kojima živi, a brojni intelektualci i javne ličnosti apelovali su na vlast da joj se vrate osnovna prava.

U intervjuima koje je rijetko davala, tvrdila je da nikada nije imala lične ambicije, već da je jedina “greška” bila to što je branila Tita od ljudi za koje je vjerovala da mu žele zlo.



Posljednje godine

Jovanka Broz preminula je 20. oktobra 2013. godine u Beogradu, u 89. godini života. Sahranjena je uz državne počasti u Kući cvijeća, pored Josipa Broza Tita, što je bila njena želja. Njena smrt izazvala je veliko interesovanje javnosti i obnovila rasprave o njenom mjestu u istoriji Jugoslavije.

Za jedne, bila je posvećena supruga i žena koja je dostojno predstavljala Jugoslaviju u svijetu. Za druge, enigma čija je prava uloga ostala nepoznata, piše Žena.rs.

