Smjelo izdanje Hailey Bieber: Pozirala bez majice i obradovala mnoge pratitelje

Naime, manekenka je na svom Instagram profilu objavila fotografiju na kojoj je nosila samo crne gaćice i prozirne najlonke, okrenuta leđima. U ruci je držala čašu martinija, a uz fotografiju je napisala: “Živjeli”.

Dan ranije, Hailey je objavila galeriju fotografija u kojima je pokazala svoj elegantni mini blejzer brenda Saint Laurent, koji je nosila na crvenom tepihu Met Gale, kao i korzet-haljinu s afterpartyja. Pored toga, podijelila je uvid u pripreme prije same večeri, svoj dolazak na afterparty, kao i nekoliko kadrova iz hotelske sobe.

Iako se na najvećoj modnoj večeri pojavila sama, njezin suprug Justin Bieber odlučio je provesti večer gledajući hokejašku utakmicu. Međutim, dan kasnije, Justin je na svom Instagramu podijelio fotografije Hailey uz pjesmu “Charlieja Wilsona There Goes My Baby”, uz opis: “Reci im, ujače Charlie”.

U drugom postu objavio je dvije njezine fotografije s natpisom: “Vidim to, sviđa mi se i želim to”.

Ove objave dolaze u trenutku kada su se pojavile glasine o njihovoj bračnoj krizi. Justin je početkom godine zabrinuo fanove tokom Instagram prenosa uživo, kada je djelovao dezorijentirano i jedva držao oči otvorene. Kasnije je Hailey objasnila da je došlo do “tehničke greške” kada je privremeno prestala pratiti svog supruga na Instagramu.

Zabrinutost je dodatno porasla kada je Justin u aprilu viđen kako viče na paparazze ispred kafića u Palm Springsu, a u maju je navodno prekinuo saradnju sa svojim modnim brendom “Drew”, prenosi KLix.

Facebook komentari