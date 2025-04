Ove nijanse lakova za nokte su u trendu ovog proljeća: 4 boje apsolutni hit

Prirodnost je jedan od najvažnijih trendova šminkanja ovog proljeća. Ima smisla samo da nokti izgledaju slično prirodno. To ne znači nužno da ih ostavljate potpuno neobojene. Sada su popularnije nijanse lakova za nokte u zemljanim i plavim tonovima. Crveni tonovi su takođe tema. Pored klasične vatrogasne crvene, uglavnom postoje tamne nijanse i one sa suptilnim prozirnim šljokicama. No ove četiri nijanse dominiraju ovog proljeća.

Ove 4 nijanse lakova za nokte su sada u trendu

Svijetlo narandžasta

Narandžasta je često bila trend u bojama lakova za nokte. Ono što je novo je da je trenutno u trendu nijansa vrlo prirodna narandžasta koja ima prizvuk terakote. Ova boja laka za nokte izgleda osvježavajuće i proljetno, ali odraslije od, na primjer, pastelnog tona breskve.

Nebesko plava

Prekrasna, bogata nebeska plava na noktima oduševljava. Ovo čini da čak i prilično jednostavan izgled boja izgleda svjež. Obavezno isprobajte! Ako želite da vam budu obojeni samo vrhovi noktiju, poslužiće i dugi nokti, u suprotnom se preporučuje nanošenje na kratke nokte. Ovo čini rezultat savršenim,piše N1

Nokti u plavoj boji u trendu su ovog proljeća

Tamnocrvena

Tamno crvena je klasična i ne bi trebala nedostajati na vašim noktima ni u jednom godišnjem dobu. Bordeaux izgleda malo modernije od svijetlocrvene – i podsjeća na cvijeće. Naročito u kombinaciji sa vrlo smanjenom šminkom, stvara se sjajan kontrast!

Prirodni suptilni sjaj

Iako nokti ne ostaju potpuno nelakirani, ipak izgledaju vrlo prirodno. Pored lakova u boji, trenutni trend su i njegujući lakovi za nokte koji suptilno svjetlucaju ili su diskretno obojeni, dajući vrhovima prstiju estetski sjaj. Ovo je također vrlo praktično jer se male izbočine ne primjećuju odmah nakon nekoliko pranja suđa ili pospremanja.

