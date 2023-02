KREMPITA OD GOTOVIH KORA: Nikad brže pravljenje omiljenog kolača – hrskava korica i kremasti fil koji se topi u ustima

Krempita je omiljeni slatkiš većine nas, a sada se može praviti na veoma jednostavan i brz način:

Potrebno je:

1 gotovo pakovanje smrznutog tijesta

1 kesa smjese u prahu za krempitu

1 kesa šlag kreme

prah šećer

Priprema: Prvo tijesto razviti veličine pleha izbockati i peći na 220 stepeni C oko 10 do 15 minuta. Drugu koricu takođe razviti izbockati pa isjeći veličine po želji ali ne sjeći do kraja. I nju ispeći. Istresti u činiju smesu u prahu za krempitu, sipati mlijeko po upustvu i izmiksati.

Kad se pečene korice prohlade istresti svu kremu i brzo razvući. Umutiti šlag kremu pa i nju dodati. Prekriti sa koricom koja je malo isječena. Posuti prah šećerom i ostaviti da odstoji i upiju korice preko noći u frižideru.

Facebook komentari