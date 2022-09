Ovo je pet najčešćih grešaka u ishrani koje vas sprečavaju da smršate

Mnogo je razloga zašto neko možda ne uspijeva ostvariti željene rezultate, no postoji i nekoliko faktora u ishrani zbog kojih to do sada još niste primijetili.

Evo koje vas greške, prema Eat This, Not That, sprečavaju da smršate.

Prejedate se zdravom hranom

Ključno je jesti hranu koju ne samo da volite jesti, već je i bogata hranjivim tvarima. Međutim, neki nutricionisti preporučuju mjerenje porcija kako ne biste pretjerali s kalorijama.

“Iako su namirnice poput orašastih plodova, maslaca od orašastih plodova, humusa i avokada sve bogate hranjivim tvarima i nevjerovatna su hrana, sve one sadrže zdrave masnoće i sadrže više kalorija od ostalih ugljikohidrata ili proteina”, kaže Amy Goodson, autorica knjige The Sports Nutrition Playbook.

Dodaje i kako je mjerenje porcija ključno kada želite smršati.

“Mnogi ljudi koji žele izgubiti na težini misle ‘ova hrana je dobra za mene pa nije važno koliko je pojedem’, ali to nije istina. Veličina porcije je ključna kada pokušavate izgubiti na težini, stoga to nemojte zanemarivati”, poručila je.

Ne jedete dovoljno proteina

Unošenje dovoljne količine proteina tokom dana neophodno je za vaše cjelokupno zdravlje, posebno ako želite smršati ili kontrolisati gubitak težine.

“Protein je neophodan za mršanje jer pomaže u skidanju sala i izgradnji mišića, ali nažalost, mnogi ljudi jedu obroke koji nemaju dovoljno proteina”, kaže dijetetičarka Courtney D’Angelo.

Ova pogreška često dolazi od ljudi koji ili vjeruju da će ih to učiniti previše “glomaznima”, što nije istina, ili jednostavno još uvijek ne znaju kako unijeti dovoljno proteina u svaki obrok.

“Moje preporuke za izvor proteina su pileća prsa, pureći hamburgeri, pileće kobasice ili riba”, kaže D’Angelo. “Najvjerojatnije ćete, nakon što pojedete svoj izvor proteina, biti manje skloni jesti nezdrave grickalice ili priloge koji su puni kalorija, šećera, prerađenih žitarica i slično”, zaključila je.

Kuhate s previše ulja

Vrsta ulja i koliko ga koristite može imati prikriven utjecaj na vaše mršanje.

“Ulje je jedan od onih sastojaka zbog kojih se gustoća kalorija u hrani značajno i brzo povećava”, kaže Trista Best, registrirana dijetetičarka.

Možete smanjiti unos ulja, i unos kalorija, mjerenjem koliko ga želite koristiti, što može napraviti razliku ako je to nešto što radite dosljedno. Ovaj “problem” možete rješiti i kupnjom spreja za ulje koji ćete koristiti umjesto korištenja ulja iz boce.

Kuhanje bez ulja također je opcija. “Na primjer, kada dinstate povrće, nije neuobičajeno posegnuti za ekstra djevičanskim maslinovim uljem ili maslacem kako biste započeli proces. Međutim, ako dodate vodu, pripremanje hrane biti će jednako učinkovito bez da jelo koje je inače bogato hranjivim tvarima ne ‘začinite’ kalorijama”, kaže Best.

Previše se opustite

“Iako svako s vremena na vrijeme treba komad kolača ili malo čipsa, mnogi ljudi se previše opuste i na kraju pojedu dovoljno kalorija da nadoknade sav manjak njih koji su uspjeli stvoriti tokom sedmice. Kada se to dogodi, pojedinac možda neće dobiti na težini, ali je neće ni izgubiti”, dodaje Goodson.

Nutricionistica naglašava da je jedini cilj ovdje pokušati provjeriti sami sa sobom možete li ponekad odoljeti, a ne skroz prestati uzimati tu hranu.

“Ključ toga da ste opušteni je jesti nešto od onoga što želite, ali ne sve što vam padne na pamet”, kaže ona. “Razmišljajte o tome kao o pravilu 80/20, dakle 80 posto vremena usredotočite se na pridržavanje plana i konzumiranje cjelovitih žitarica, nemasnih proteina, mliječnih proizvoda, zdravih masnoća, voća i puno povrća, a 20 posto vremena dopustite si da jedete visokokaloričnu hranu koja možda ne bi trebala stati u vaš dnevni plan prehrane”, poručila je.

Dodajete nezdrave začine

“Ponekad hrani dodajemo svoje omiljene začine kako bismo poboljšali okus, ali redovno dodavanje pojedinih začina može biti pogreška koja vas sprječava da smršate”, kaže D’Angelo.

Zatim je objasnila šta to podrazumijeva.

“Na primjer, dodavanje sirupa vašim palačinkama ujutro moglo bi izgledati primamljivo, ali taj dodatni šećer će postaviti ton za ostatak vašeg dana uzrokujući da vaše tijelo žudi za još šećera. Drugi primjeri uključuju dodavanje umaka za roštilj ili kečap uz obrok za ručak ili večeru, dodavanje malomasnog dresinga u salatu, majoneze ili čak teriyaki umak u piletinu,” kaže D’Angelo.

To ne znači da više ne možete koristiti začine, jer to uopće ne bi bilo to. No, predlaže se pronalaženje nekih zdravijih alternativa ili jednostavno korištenje manje količine ovih supstanci kako ne bi mogle utjecati na vaš cilj mršanja.prenosi klix

