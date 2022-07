Kora od banane pomaže u liječenju glavobolje

Za borbu protiv glavobolje dovoljna vam samo jedna banana. Jedna očajna žena odlučila je da stane na put bolu i evo šta kaže:

“Osjetila sam jaku glavobolju koja me po ko zna koji put probudila i nisam htjela da pijem još jedan lijek koji neće dati rezultat, već će mi samo iritirati želudac. Sjetila sam se savjeta komšinice da probam jedan trik sa bananom. Pojela sam cijelu bananu, a koru nisam bacala već sam je ostavila u frižideru da se ohladi. Petnaestak minuta kasnije izvadila sam koru, legla u krevet i udobno se smjestila dok mi je kora hladila čelo. Osjetila sam malo pojačanje osećaja i pulsiranje koje je polako usporavalo. Nedugo zatim, toliko me je ovaj postupak opustio da je glava prestala da me boli i ja sam zaspala. Probajte obavezno ako imate problema sa glavoboljom”, ispričala je ona, prenosi Krstarica.

