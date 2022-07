Piletina pojeftinila za 20 posto, očekuje se dalji pad cijene

On naglašava da se tržište donekle smirilo u odnosu na proljeće kada je došlo do enormnog rasta cijene piletine, te je kilogram pilećeg bijelog mesa koštao i do 16 M.

“Došlo je do pada cijena, što je poprilično relaksiralo džepove potrošača. To je posljedica, prije svega, veoma siromašnog tržišta i pada prometa. Osim toga, situacija je poboljšana i kada je riječ o proizvodnji stočne hrane, s obzirom na to da su ukinute potpune zabrane uvoza”, rekao je Miličić.

On je istakao da ohrabruju i posljednje informacije sa svjetskih berzi da cijene žitarica, koje su u proteklom periodu dostigle istorijski maksimum, polako padaju.

“To nam daje za pravo da se nadamo da će i cijene gotovih proizvoda još padati. Kada je riječ o cijenama konzumnih jaja, one nisu ni blizu mogle da isprate rast ulaznih komponenti, imajući u vidu i višak proizvodnje na cijelom području BiH, tako da tek u drugom dijelu godine očekujemo normalizaciju cijena jaja”, rekao je Miličić.

On je ukazao da se, prema trenutnim cijenama jaja, proizvođači nalaze na nuli, pa čak i u minusu, što je, kako kaže, nekolicinu farmi već dovelo do zatvaranja.

Miličić, koji je i direktor kompanije “Agreks” iz Donjeg Žabara – jedine koja u BiH ima dozvolu za izvoz jaja za preradu u Evropsku uniju, kaže da su protekla dva mjeseca bila izuzetno teška.

“Uspjeli smo sav višak poslati na ino-tržište. U devet pošiljki izvezli smo ukupno 2,72 miliona komada jaja u Hrvatsku i Italiju za preradu”, rekao je Miličić za “Glas Srpske” naglasivši da je ovaj plasman u dobroj mjeri pomogao svim ostalim proizvođačima u BiH, jer da su svi morali da se bore za parče domaćeg tržišta, cijene i minusi bili bi još drastičniji.

Facebook komentari