Namirnice koje podstiču cirkulaciju

Iako je neophodno, ponekad krv ne teče pravilno kroz tijelo, do toga može doći zbog faktora kao što su pušenje, visok krvni pritisak, dijabetes i još mnogo toga.

Međutim, postoje načini da se pospiješi cirkulacija krvi. Neki od njih uključuju istezanje, upravljanje stresom, vježbanje i konzumiranja određene hrane i pića, piše Eat This, Not That.

Cvekla

Uobičajena u mnogim “energetskim” napicima, cvekla je poznata po svojim energetkim svojstvima, kaže dijetetičarka Sidni Grin.

Povećana energetska svojstva iz cvekle sadrže prirodne nitrate, prirodne hemikalije koje se nalaze u zemljištu, vazduhu i vodi i koriste se kao aditiv za hranu za zaustavljanje rasta bakterija i za poboljšanje ukusa i boje hrane.

Ovi nitrati pomažu u poboljšanju cirkulacije krvi kada se u tijelu pretvore u azot-oksid, što pomaže da se krvni sudovi prošire.

Povrće sa biljem i začinima

Dijetetičarka Ejmi Gudson, predlaže onoma koji žele da pospiješe cirkulaciju da se usredsrede na “DASH” dijetu , jer je dizajniran da snizi krvni pritisak i poboljša cirkulaciju.

Ona objašnjava da ova dijeta preporučuje da jedete četiri do pet porcija povrća dnevno.

“Povrće je bogato hranljivim materijama i nema natrijuma, što je uobičajeni faktor visokog krvnog pritiska i samim tim nezdrave cirkulacije krvi”, dodaje Gudson.

Ako vam je potrebno da poboljšate ukus koristite bilje i začine umjesto soli.

Orasi

“Bogati omega-3 masnim kiselinama, pokazalo se da orasi pomažu u smanjenju krvnog pritiska što može pomoći protoku krvi”, kaže Grin.

Ona takođe kaže da su orasi dobar izvor vitamina E, koji funkcioniše kao antioksidans i može da pomogne u funkciji endotijela – oslobađajući supstance koje kontrolišu vaskularnu relaksaciju i kontrakciju, kao i enzime koji kontrolišu zgrušavanje krvi, imunološku funkciju i adheziju trombocita.

Voće bogato kalijumom

“Jedna od preporuka “DASH” dijete je da jedete hranu bogatu kalijumom“, kaže Gudson. Voće kao što su urme, banane, bobičasto voće i avokado sadrže veliku količinu kalijuma.

Mliječni proizvodi sa niskim sadržajem masti

Gudson takođe navodi da prema “DASH” dijeti kalcijum može pomoći u snižavanju krvnog pritiska i poboljšanju cirkulacije.

“Konzumiranje tri porcije mlečnih proizvoda sa niskim sadržajem masti dnevno može vam pomoći da obezbedite kalcijum koji vam je potreban”, kaže Gudson i dodaje da se pod porcijom podrazumeva jedna šolja nemasnog mlijeka ili jogurta ili oko 40 grama nemasnog sira, piše B92.

