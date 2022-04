POPARA NIJE NIKAKVA HRANA, DJECA NE TREBA DA JE JEDU: Dr Voja savjetuje 2 starinska jela

Starinska jela poput kačamaka, palente, popare i cicvare često se preporučuju kao izuzetno zdrava, ali dr Vojislav Perišić upozorava da to ne važi za sve njih.

Govoreći u emisiji Jutro na TV Prva, popularni gastroenterolog je rekao da bi savjetovao samo kačamak i cicvaru. “Popara nije nikakva hrana”, kaže dr Voja. “Hljeb i to stari, ulje i voda, možda neko doda malo sira, nije ni čudo što djeca danas neće to da jedu.” Ni palenta, po njegovom mišljenju, nije naročito preporučljiva imajući u vidu oskudan broj sastojaka. Kačamak bi trebalo spremati na masti i to, po mogućstvu, od mangulice, a obavezno mu dodati i sir.

Najkompletnije od nabrojanih starinskih jela je, po njegovom mišljenju, cicvara. Po receptu dr Voje, pravi se od 500 gr sira i po 200 ml vode i mlijeka. Na ovu količinu, kad sve provri, dodaje se oko 200 gr kukuruznog brašna. Jelo treba miješati na vatri sve dok masnoća ne ispliva na površinu.

“Da budemo iskreni, ovo nije za naše gradske uslove”, priča dr Voja. “To je obrok za vikend, idealan za subotu i nedjelju, on donosi veliku kalorijsku opskrbu. Ukućani će dugo biti siti, ovo se preporučuje za kosače, djecu i sportiste. Ovakva jela treba da izbjegavaju oni koji imaju gastritis.”

Kukuruz se, kaže ljekar, ne savjetuje osobama sa osjetljivim tankim crevom ili žučnom kesom, piše Lepa&Srećna.

