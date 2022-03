Hrana koja snižava stres

Stres pokreće proizvodnju hormona kortizola koji nas može ostaviti u stalnom stanju pripravnosti. U odgovarajuc´im količinama, kortizol regulira skoro svaki sustav u našem tijelu, ako razine ostanu povišene tokom dužeg vremenskog razdoblja, piše N1.

Jedan od neželjenih efekata dugotrajne visoke razine kortizola je povećanje tjelesne težine, posebno visceralne masti. To je mast koja okružuje organe, crijeva i jetru. Dovodi do inzulinske rezistencije, visokog krvnog tlaka, koronarnih bolesti i dijabetesa tipa 2. Osim toga, kortizol može oslabiti aktivnost ćelija povezanih s imunološkim sustavom. To smanjuje proizvodnju antitijela i s vremenom može oslabiti imuni odgovor organizma.

Ne postoji čarobna hrana koja će trenutno smanjiti razinu kortizola, ali određene namirnice mogu smanjiti upale u tijelu i pomoći u reguliranju oslobađanja hormona stresa.

Zeleni čaj

Jedna znanstvena studija je otkrila da sastojak u zelenom čaju može inhibirati enzime koji proizvode kortizol, što može smanjiti razinu hormona stresa.

Crvena paprika, kivi, citrusi i jagode

Sve ove namirnice su bogate vitaminom C, koji igra veliku ulogu u stabilizaciji razine kortizola.

Istraživanja su otkrila da nadbubrežne žlijezde imaju visoku koncentraciju vitamina C, a jedete li ovu hranu, to može blagotvorno utjecati na nadbubrežne žlijezde i održavati razinu kortizola u ravnoteži.

Banane, narandže, dinje, špinat, brokuke, batat i suhe šljive

Višak kortizola može prouzrokovati da bubrezi previše izlučuju kalij, tako da ovi izvori hrane, bogati kalijem, mogu da vratiti te razine i smanjiti neželjene efekte koji dolaze sa stresom.

Kiseli kupus

Lactobacillus reuteri je probiotički mikrob koji se prirodno nalazi u gastrointestinalnom traktu ljudi, ali ga tijekom vremena mnogi izgube zbog uzimanja lijekova ili izloženosti određenim faktorima životne sredine.

Jedan od mnogih efekata Lactobacillus reuteri je utjecanje na mozak da oslobodi oksitocin. To pomaže u smanjenju percipiranog stresa i smanjuje kortizol.

Lactobacillus reuteri možete pronaći u fermentiranoj hrani kao što je kiseli kupus.

Prehrana ima važnu ulogu u upravljanju simptomima stresa, ali je samo jedan dio slagalice. Glavni zadatak u smanjenju stresa je rad na svakodnevnim navikama kako bismo promijenili odgovor tijela na stresore oko nas.

Odvojite trenutak kako biste preispitali svoje misli i emocije u vezi sa stresnim događajem, umjesto da odmah reagirate. To će uključiti parasimpatičan ili umirujući odgovor mozga, umjesto iniciranja impulzivne reakcije.

Odlazak u krevet i buđenje u otprilike isto vrijeme svakog dana, pored osam sati sna, ključno je za smanjenje stresa. To će regulirati ciklus melatonina i kortizola, koji su veoma važni za zdravlje.

