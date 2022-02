Dvije navike koje truju tijelo

Sve ovo naravno vodi ka priči o glikaciji. Stalno povišen šećer dovodi krvne sudove u apsolutno nepodesno stanje – jer uopšte ne bi trebalo da aktivno stupa u kontakt sa bilo kojim tjelesnim proteinima, pišu Nezavisne.

U početku možemo da posmatramo efekte loše kontrolisane glukoze po tome kako stradaju mali krvni sudovi: prsti na rukama i nogama trnu, vid se urušava, bubrezi počinju da podsjećaju tupim bolom da se nalaze baš tu. Sve ovo navodi da šećer tiho ubija vaš organizam.

Tada glikacija dospijeva do velikih sudova stvarajući ozbiljne probleme za srce i mozak. Indikator je glikovani hemoglobin.

Povišene vrijednosti ukazuju na to da šećer struji kroz krv i oštećuje nedužna crvena krvna zrnca, a ova jedinjenja zauzvrat uništavaju vaskularni epitel.

Drugi način da upropastite mladost:

Jedemo hranu duboko prženu u ulju. Pohovano, grilovano…

U zavisnosti od načina pripreme, hrana može doprinijeti:

Oštećenje ili zarastanje krvnih sudova.

Kontrola ili disregulacija šećera u krvi.

Ulazak toksina u tijelo ili njihovo uklanjanje iz njega.

Prekomjerna težina ili gubitak težine.

Starenje ili održavanje mladosti.

Konzumiranje hrane kuhane na visokim temperaturama doprinosi hroničnoj upali i vaskularnoj glikaciji (studija objavljena u Proceedings of the National Academi of Sciences 2003).

Ova studija je razmatrala prepečeno crveno meso, posebno pljeskavice. Ako se hrana zagrije na vrijednosti koje prelaze 300 stepeni, počinju hemijske promjene koje štete proteinima u našem tijelu.

I masti, i ugljeni hidrati i proteini, kada se agresivno prže, formiraju toksična jedinjenja. Meso je posebno pogođeno ovim tretmanom. Ili bolje rečeno, patimo od takvog mesa.

Inače, druga studija (2012) sugeriše da ljubitelji duboko prženih odreska i ćufte povećavaju rizik od oboljenja prostate za čak 40%.

Naravno, ovo ne važi za one koji sebi dozvoljavaju roštilj vikendom – riječ je o svakodnevnoj konzumaciji prepečenih namirnica.

