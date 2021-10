Čajevi koji otklanjaju upale u tijelu

Stalna borba sa blažom upalom takođe je teška za tijelo i vremenom može dovesti do slabljenja imunološkog sistema, piše Real Simple.

Podrška vašem tijelu u njegovom upalnom odgovoru je višestruki pristup koji uključuje adekvatan san, zdrave navike u ishrani i nekoliko korisnih promjena načina života.

Ono što jedemo i pijemo, od zelenog čaja do lososa i blitve, može biti moćno oružje za našu borbu protiv upala.

Jedan od najednostavanijih načina da ublažite upalu jeste da popijete šolju čaja.

Odavno smo znali da ispijanje čaja ima niz zdravstvenih prednosti, a istraživanja pokazuju da polifenoli u čaju, kao i neke od često korišćenih biljaka i začina koji se nalaze u raznim mješavinama čaja, imaju snažna protivupalna svojstva.

“Iako nivoi protivupalnih svojstava mogu da variraju od čaja do čaja, smatra se da većina čajeva ima osam puta veću antioksidativnu moć od voća i povrća”, kaže Brin Mekdauel, dijetetičarka.

“Sprovedena istraživanja pokazuju da ljudi koji redovno piju zeleni čaj ili crni čaj, na primjer, imaju smanjeni nivo C-reaktivnog proteina, koji je marker upale u tijelu”, kaže Mekdauel.

Dok ispijanje čaja može da pomogne u podržavanju protivupalnog odgovora organizma, Mekdauel podsjeća da je uvijek važno uzeti u obzir potpunu sliku.

“Da bi se zaista smanjila hronična upala, važno je usredsrediti se na sveobuhvatnu ishranu punu voća, povrća, integralnih žitarica, ribe i orašastih plodova bogatih nutrijentima, umjesto da se usredsredimo na jedan sastojak superhrane”, smatra Mekdauel.

Čaj od cimeta

Poznato je da cimet ima protivpalno, antioksidativno i antibakterijsko svojstvo i to je ono što ga čini odličnim dodatkom bilo kojoj vrsti čaja, mada može i samostalno da se skuva.”Najveća prednosti cimeta je njegova sposobnost da može postepeno da snizi šećer u krvi tako što aktivira oslobađanje insulin”, kaže Džesika Ederer koja vodi velnes edukacije.

Zeleni čaj

“Zeleni čaj sadrži jedinjenja za koje se smatra da mogu da suzbiju upalu i blokiraju pro-inflamatorne puteve u tijelu. Smatra se da on štiti srce od oštećenja i sprečava kardiovaskularne bolesti”, kaže Mekdauel.

Ako volite zeleni čaj, onda isprobajte maču, snažniju verziju zelenog čaja koja je posebno bogata antioksidansima i korisnim jedinjenjima – EGCG, za koje se smatra da imaju pozitivne efekte na metabolizam, zdravlje srca i kontrolu glukoze.

Čaj od kurkume

Kurkuma je poznata po svojoj intezivno žutoj boji, a Mekdauel objašnjava da kurkuma sadrži kurkumin, koji pomaže u borbi protiv izazivača upale u tijelu.

“Kako kurkuma ima protuupalna svojstva, pokazalo se da pomaže i u borbi protiv slobodnih radikala koji mogu da prouzrokuju bol i upalu. U kliničkom ispitivanju, 139 osoba sa osteoartritisom koljena primijetilo je poboljšanje artritične boli za 50 odsto pri uzimanju dodataka kurkumina”, dodaje Ederer.

Čaj od đumbira

“Korijen đumbira ima široku primjenu, od ishrane do proizvoda za njegu, ali se koristi i za pripremanje čaja”, objašnjava Ederer.

Istraživanja su pokazala da đumbir ima protuupalna svojstva koja mogu da pomognu tijelu da odgovori na hroničnu upalu koja dovodi do pojave bola, od bolova u koljenu do bolova u mišićima, pa čak i do menstrualnih tegoba.

Čaj od šipka

Čaj od šipka bogat je antioksidansima, uključujući polifenole i galaktolipide, za koje je utvrđeno da imaju protuupalno svojstvo koje je povezano sa bolestima poput artritisa.

Pokazalo se da čaj od ove biljke smanjuje bol koja se javlja kod osoba oboljelih od artritisa kao i kod drugih upala,pišu Nezavisne

Čaj od kamilice

Ovaj čaj može da zaustavi upalu. Odličan je za konzumiranje u večernjim satima zbog brojnih zdravstvenih prednosti, uključujući rješavanje problema sa nesanicom i olakšavanje probavnih tegoba.

Facebook komentari