Jelo koje mnogi smatraju zdravim Nikola Tesla nikada nije jeo: To nam je neprijatelj

Na velikim projektima radio je do samog kraja života, jednako energičan i fokusiran.

Iako znamo da je dio energije čuvao asketskim, aseksualnim i povučenim načinom života, ipak ostaje divljenje pred oštrinom duha genijalnog znanstvenika i u godinama duboke starosti.

Dio odgovora na pitanja o stanju uma i tijela koji su dostigli nadljudski nivo sposobnosti i svježine pronaći ćemo u intervjuu 77-godišnjeg Nikole Tesle koji je dao 1933. godine, piše portal atma.hr.

Šta su bili glavni sastojci njegove prehrane

“Zašto preopteretiti tijelo koje nas služi? Jedem dva puta dnevno i izbjegavam sve namirnice koje stvaraju kiselinu. Većina ljudi jede previše mahunarki koje sadrži urinsku kiselinu. Iako je riblje meso dobro za mozak, ono stvara vrlo jaku kiselu reakciju zbog velike količine fosfora. Kiselost organizma je naš najveći neprijatelj u starosti”, govorio je Tesla. prneosi “Radiosarajevo“.

Da izbjegava meso, Tesla je potvrdio u još jednom intervjuu iz 1935. godine.

“Izbjegavam sve stimulanse. Skoro pa u potpunosti izbjegavam meso. Uvjeren sam da će za manje od jednog vijeka kafa, čaj i cigarete izaći iz mode. Alkohol će, ipak, i dalje biti u upotrebi”, predviđao je Tesla.

Također, Tesla je bio i veliki ljubitelj i zagovornik krompira.

“Krompir je odličan i trebalo bi ga jesti svakodnevno. On sadrži dragocjene mineralne soli i ima neutrališuće svojstvo”.

Spavanje Nikole Tesle

Teslin strogi dnevni režim kulminira u navici spavanja, koja se kosi s upozorenjima doktora i zdravstvenih organizacija o neophodnosti da se spava osam sati svakoga dana.

“Spavanje? Ja rijetko kada spavam. Dolazim iz porodice dugovječnih ljudi, koji su poznati po tome što nisu puno spavali. Nadam se da ću dostići rekord mojih predaka i da ću živjeti bar 100 godina. Moje nespavanje me ne brine. Nekada odspavam sat vremena. Povremeno, ipak, na svakih par mjeseci, odspavam po 4 do 5 sati. Onda se probudim u potpunosti napunjen energijom, kao baterija. Nakon takve noći, ništa me ne može zaustaviti. Tada osjećam ogromnu snagu. Ne postoji sumnja oko toga da je san obnovljivač, davatelj života, da on povećava energiju. S druge strane, ne vjerujem da je on neophodan za nečije zdravlje, naročito ako je to neko ko po navici malo spava”, objasnio je slavni naučnik, piše pomenuti portal.

Facebook komentari