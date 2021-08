Čekaju nas nova i veća poskupljenja hrane

Danas nakon napunjene jedne vrećice uslijedi iščuđavanje – na što je potrošeno 50 ili 100 KM, a kupljena je samo hrana. Neki proizvodi drastično su poskupjeli od početka pandemije. Naprimjer, jestivo ulje, koje se prije godinu dana moglo pronaći i po 2,50 KM, sada košta od 3 do 3,50 KM. A da ne govorimo o periodu od prije 10 do 15 godina, kada se ulje kretalo od 1,10 do 1,40 KM, piše Večernji list BiH.

Globalna kretanja

Prema prognozama, rast cijena će se nastaviti. O tome je ovih dana govorio i ombudsman za zaštitu potrošača u BiH Saša Marić.

“Budući da BiH nema razvijeno vlastito proizvodno gospodarstvo za većinu prehrambenih proizvoda, može se očekivati, kao i do sada, potpuna ovisnost o globalnim kretanjima, a to znači daljnje povećanje cijena. Rast cijena određenih proizvoda, posebice osnovnih životnih namirnica, u BiH bilježi se već krajem prošle godine te se to poskupljenje zadržalo i do danas”, istaknuo je, među ostalim, Marić.

Sve se više strahuje da će se neke namirnice kupovati, kao unatrag 50 godina, u rinfuzi. Tako se kupovalo u malim količinama kafu, šećer, brašno… O stalnim poskupljenjima, a posebno posljednjim udarima na potrošače, koje je situacija zatekla potpuno nepripremljene, govorili su i u Seljačkom savezu FBiH.

“Lani, dok nije bilo tih dramatičnih poremećaja na tržištu ni nestašice o kojoj se sada govori, kod nas su cijene išle gore, pa ne znamo pratimo li mi trendove svjetskog tržišta ili svjetsko tržište na kojem je poskupljenje kasnije stiglo prati nas. U odnosu na prošlu godinu cijene su već otišle za 100%, tu se posebno ističu uljarice i žitarice, ali, ako možemo razumjeti neka poskupljenja u ovoj godini, kako ih objasniti u BiH za prošlu godinu”, pitaju se u Savezu.

Kukuruz je skuplji 100%, soja 50%…

Vrijednost košarice

“A ove godine imamo nekih najava iz Južne Amerike o sušama i ostalim problemima, tako da se očekuje veliki podbačaj, a takvi potresi utječu i na cijene”, pričaju.

Posljednja vrijednost potrošačke košarice iznosi čak 2070,79 KM, što već pomalo ulazi u rekordnu zonu košarica u FBiH. Pokrivenost sindikalne potrošačke košarice prosječnom plaćom je 47,42%. Ako se uzme u obzir da 44,2% potrošačke košarice čini hrana, onda jedna četveročlana porodica, kada plati režije i sve ostalo, mora sebi uskratiti pokoji obrok kako bi pregrmjela mjesec. Stoga je dobrodošao savjet da oni koji mogu proizvoditi hranu, to i učine.

“Bilo bi poželjno posijati i saditi za sebe, kultivirati zemljište, da ga se već počne pripremati za sjetvu, da se počne s radom jer, evo, uskoro će jesenski radovi. Moramo više sijati za sebe. Proteklo vrijeme uči nas tome. Vidimo da nas niko neće zaštititi, niko nam neće ništa dati, a koliko god su nam čudni svi ovi skokovi cijena, od iščuđavanja ne možemo živjeti, nego moramo zasukati rukave i raditi kako bismo imali zdravu i domaću hranu”, kažu nam u Seljačkom savezu,piše Crnahronika

