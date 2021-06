8 znakova da ne pijete dovoljno vode: Organizam vam ne može pravilno funkcionisati, a ovako vas upozorava! Znak broj 7 je najlakše uočiti

Naše tijelo sadrži oko 60 posto vode, a voda je i ključni sastojak koji pomaže u izgradnji naših stanica. Prema tome, izrazito je važno da unosimo dovoljno vode jer je ona nužna za ispravan rad svakog od sustava u našem tijelu, piše N1.

“Voda pokreće hranu kroz gastrointestinalni trakt, pomaže u apsorpciji i prijenosu hranjivih tvari do stanica, bitna je za održavanje tjelesne temperature, a ključna je za fizičke i mentalne izvedbe”, kazala je nutricionistica Libby Mills te dodala da je nužno ostati hidratizirani kako bismo mogli ispravno funkcionirati.

Nekoliko je znakova koji ukazuju na to da ne unosite dovoljno vode u tijelo.

Imate glavobolje

Dehidracija može potaknuti pojavu glavobolja i migrena. Ako vas glavobolje često muče, moguće je da ne pijete dovoljno vode. Veći unos vode možda neće u potpunosti riješiti problem s glavoboljom, ali može ublažiti negativne učinke migrene, pokazala je studija objavljena u časopisu Family Practice​.

Koža vam je suha

“Voda je prirodna hidratantna krema za kožu. I dok zdrava koža izgleda lijepo, ona također djeluje kao barijera za zaštitu tijela”, kaže Mills.

Dehidracija se može prepoznati i po suhoj koži. Ako primijetite da vam je koža suha, pokušajte piti više vode jer će to pomoći u hidratizaciji kože, pokazala je studija objavljena u časopisu ​Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology.

Češće ste gladni

Mills navodi da se osobe koje unose dovoljno tekućine u tijelo duže vrijeme osjećaju sitima. Prema tome, ako ste često gladni i stalno biste nešto grickali, dodatna čaša vode mogla bi vam pomoći da se osjećate siti. Naravno, ako i dalje osjećate glad, pojedite nešto.

Osjećate se tromo

Iako ste se možda naspavali, ako niste popili dovoljno vode osjećat ćete se tromo i umorno. Nedostatak vode mogu pojačati zbunjenost i umor, a smanjiti oprez, pokazala je mala studija iz 2013. godine koja je objavljena u časopisu ​The British Journal of Nutrition​.

Žedni ste

Iako se može činiti očitim, “žeđ je prvi prirodni znak tijela da trebate popiti vodu i to je znak da postoji određeni stupanj dehidracije”, kaže Mills. Kada dođe do dehidracije, dolazi do veće koncentracije elektrolita (minerali poput natrija i kalija), zbog čega se javlja žeđ.

Imate zatvor

Ako ne unosite dovoljno tekućine u tijelo, možete imati problema sa zatvorom. Voda pomaže u cijelom probavnom procesu, uključujući i pražnjenje crijeva. Osobe koje imaju zatvor trebale bi piti dosta tekućine, jesti hranu bogatu vlaknima te redovito vježbati.

Promjena boje urina

Normalna boja urina je blijedo žuta. Ako se boja promijeni i postane tamno žuta, to je znak da trebate popiti vode.

Ne mokrite kao inače

Što je veća koncentracija elektrolita u krvotoku, to će bubrezi izlučivati manje vode. Zbog toga ćete mokriti u manjoj mjeri nego inače, pojašnjava Mills za Livestrong. Ako unosite dovoljno tekućine u tijelo, trebali biste mokriti otprilike svakih tri sata.

Mills preporučuje da dnevno pijete između 11 i 16 čaša vode, što je u skladu sa smjernicama koje je objavila klinika Mayo. Treba napomenuti da se oko 20 posto potrebne tekućine nalazi u hrani koja je bogata vodom, uključujući voće, povrće, jogurt i žitarice, pojasnila je Mills.

